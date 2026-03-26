Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
26.03.2026, 3701 Zeichen
Die Zinsen für Immobilienkredite sind innerhalb weniger Tage auf fast 3,8 Prozent gestiegen. Grund ist die Eskalation des Nahost-Konflikts, die die Inflationserwartungen anheizt. Das beenden eine kurze Phase der Erholung im deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt jäh.
2025: Ein Jahr der deutlichen Erholung
Zuvor hatte der Markt ein starkes Comeback gefeiert. Nach aktuellen Daten des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) stieg das Volumen neu vergebener Darlehen 2025 um 15,7 Prozent auf 148,6 Milliarden Euro. Das Vertrauen von Investoren und privaten Bauherren kehrte zurück und trieb die Kreditzusagen in die Höhe.
Anzeige
Während die Zinsen für neue Kredite steigen, sollten Immobilienbesitzer bei bestehenden Objekten keine Steuervorteile verschenken. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie durch clevere Abschreibungen Ihre Steuerlast senken und Liquidität zurückgewinnen. Der komplette A-Z-Leitfaden jetzt kostenlos verfügbar
Besonders das Wohnimmobiliensegment legte kräftig zu, mit einem Plus von 17,5 Prozent. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden blieb trotz höherer Zinsen ungebrochen. Selbst der angeschlagene Gewerbeimmobilienmarkt verzeichnete ein Wachstum von 12,9 Prozent – wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus.
Geopolitik stoppt das Zins-Zwischentief
Doch diese positive Dynamik ist Geschichte. Der Konflikt zwischen Iran und Israel treibt die Öl- und Gaspreise in die Höhe. Die Folge: Die Inflationsängste wachsen und die Renditen für Staatsanleihen steigen. Da sich Bauzinsen an diesen orientieren, ziehen sie unmittelbar mit.
Kreditvermittler wie Interhyp verzeichnen für zehnjährige Darlehen bereits Durchschnittszinsen von fast 3,8 Prozent. Für Kreditnehmer mit wenig Eigenkapital können sogar über 4 Prozent fällig werden. Das kurze Zinstief vom Anfang März ist damit vorbei.
Was bedeutet das für aktuelle Käufer?
Finanzierungsexperten raten jetzt zu schnellem Handeln. Wer eine Immobilie gefunden hat, sollte nicht auf sinkende Zinsen spekulieren, sondern den Vertrag zeitnah abschließen. So schützt man sich vor weiteren Steigerungen.
Ein solider Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent wird dabei immer wichtiger. Banken belohnen diese Sicherheit mit deutlich besseren Konditionen. Gleichzeitig stehen viele Hausbesitzer vor einem Problem: Ihre Niedrigzinskredite aus der Zeit vor zehn Jahren laufen aus. Für die Anschlussfinanzierung müssen sie nun viel höhere Raten einplanen.
Anzeige
Höhere Zinsen belasten die Kalkulation, weshalb eine rechtssichere Anpassung der Einnahmen für Vermieter umso wichtiger wird. Erfahren Sie in diesem Report, wie Sie zulässige Mieterhöhungen ohne formale Fehler und rechtssicher durchsetzen. So setzen Sie Ihre Mieterhöhung 100 % rechtssicher durch
Bestandsimmobilien und Sanierung treiben das Geschäft
Trotz steigender Kreditzusagen wird in Deutschland weniger neu gebaut. Ein Großteil des Finanzierungsvolumens fließt in den Kauf von Bestandsimmobilien und in energetische Sanierungen. Auslöser sind gesetzliche Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Die Banken haben darauf reagiert und bieten vermehrt spezielle „Green Loans“ an. Diese fördern energieeffiziente Maßnahmen mit besseren Zinskonditionen.
Wohin geht die Reise 2026?
Die weitere Entwicklung hängt am Tropf der Geopolitik. Beruhigt sich die Lage im Nahen Osten, könnten auch die Bauzinsen wieder etwas sinken. Halten die Spannungen an, drohen weiter steigende Energiepreise und damit höhere Inflationsraten.
Das könnte die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzen. Erwartete Zinssenkungen würden dann womöglich verschoben. Klar ist: Die Ära der extrem günstigen Kredite ist vorbei. Für Käufer und Bauherren zählt jetzt eine durchdachte Finanzplanung mehr denn je.
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
26.03.2026, 3701 Zeichen
Die Zinsen für Immobilienkredite sind innerhalb weniger Tage auf fast 3,8 Prozent gestiegen. Grund ist die Eskalation des Nahost-Konflikts, die die Inflationserwartungen anheizt. Das beenden eine kurze Phase der Erholung im deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt jäh.
2025: Ein Jahr der deutlichen Erholung
Zuvor hatte der Markt ein starkes Comeback gefeiert. Nach aktuellen Daten des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) stieg das Volumen neu vergebener Darlehen 2025 um 15,7 Prozent auf 148,6 Milliarden Euro. Das Vertrauen von Investoren und privaten Bauherren kehrte zurück und trieb die Kreditzusagen in die Höhe.
Anzeige
Während die Zinsen für neue Kredite steigen, sollten Immobilienbesitzer bei bestehenden Objekten keine Steuervorteile verschenken. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie durch clevere Abschreibungen Ihre Steuerlast senken und Liquidität zurückgewinnen. Der komplette A-Z-Leitfaden jetzt kostenlos verfügbar
Besonders das Wohnimmobiliensegment legte kräftig zu, mit einem Plus von 17,5 Prozent. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden blieb trotz höherer Zinsen ungebrochen. Selbst der angeschlagene Gewerbeimmobilienmarkt verzeichnete ein Wachstum von 12,9 Prozent – wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus.
Geopolitik stoppt das Zins-Zwischentief
Doch diese positive Dynamik ist Geschichte. Der Konflikt zwischen Iran und Israel treibt die Öl- und Gaspreise in die Höhe. Die Folge: Die Inflationsängste wachsen und die Renditen für Staatsanleihen steigen. Da sich Bauzinsen an diesen orientieren, ziehen sie unmittelbar mit.
Kreditvermittler wie Interhyp verzeichnen für zehnjährige Darlehen bereits Durchschnittszinsen von fast 3,8 Prozent. Für Kreditnehmer mit wenig Eigenkapital können sogar über 4 Prozent fällig werden. Das kurze Zinstief vom Anfang März ist damit vorbei.
Was bedeutet das für aktuelle Käufer?
Finanzierungsexperten raten jetzt zu schnellem Handeln. Wer eine Immobilie gefunden hat, sollte nicht auf sinkende Zinsen spekulieren, sondern den Vertrag zeitnah abschließen. So schützt man sich vor weiteren Steigerungen.
Ein solider Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent wird dabei immer wichtiger. Banken belohnen diese Sicherheit mit deutlich besseren Konditionen. Gleichzeitig stehen viele Hausbesitzer vor einem Problem: Ihre Niedrigzinskredite aus der Zeit vor zehn Jahren laufen aus. Für die Anschlussfinanzierung müssen sie nun viel höhere Raten einplanen.
Anzeige
Höhere Zinsen belasten die Kalkulation, weshalb eine rechtssichere Anpassung der Einnahmen für Vermieter umso wichtiger wird. Erfahren Sie in diesem Report, wie Sie zulässige Mieterhöhungen ohne formale Fehler und rechtssicher durchsetzen. So setzen Sie Ihre Mieterhöhung 100 % rechtssicher durch
Bestandsimmobilien und Sanierung treiben das Geschäft
Trotz steigender Kreditzusagen wird in Deutschland weniger neu gebaut. Ein Großteil des Finanzierungsvolumens fließt in den Kauf von Bestandsimmobilien und in energetische Sanierungen. Auslöser sind gesetzliche Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Die Banken haben darauf reagiert und bieten vermehrt spezielle „Green Loans“ an. Diese fördern energieeffiziente Maßnahmen mit besseren Zinskonditionen.
Wohin geht die Reise 2026?
Die weitere Entwicklung hängt am Tropf der Geopolitik. Beruhigt sich die Lage im Nahen Osten, könnten auch die Bauzinsen wieder etwas sinken. Halten die Spannungen an, drohen weiter steigende Energiepreise und damit höhere Inflationsraten.
Das könnte die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzen. Erwartete Zinssenkungen würden dann womöglich verschoben. Klar ist: Die Ära der extrem günstigen Kredite ist vorbei. Für Käufer und Bauherren zählt jetzt eine durchdachte Finanzplanung mehr denn je.
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII