Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)

26.03.2026, 3701 Zeichen

Die Zinsen für Immobilienkredite sind innerhalb weniger Tage auf fast 3,8 Prozent gestiegen. Grund ist die Eskalation des Nahost-Konflikts, die die Inflationserwartungen anheizt. Das beenden eine kurze Phase der Erholung im deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt jäh.

2025: Ein Jahr der deutlichen Erholung

Zuvor hatte der Markt ein starkes Comeback gefeiert. Nach aktuellen Daten des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) stieg das Volumen neu vergebener Darlehen 2025 um 15,7 Prozent auf 148,6 Milliarden Euro. Das Vertrauen von Investoren und privaten Bauherren kehrte zurück und trieb die Kreditzusagen in die Höhe.

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Besonders das Wohnimmobiliensegment legte kräftig zu, mit einem Plus von 17,5 Prozent. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden blieb trotz höherer Zinsen ungebrochen. Selbst der angeschlagene Gewerbeimmobilienmarkt verzeichnete ein Wachstum von 12,9 Prozent – wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus.

Geopolitik stoppt das Zins-Zwischentief

Doch diese positive Dynamik ist Geschichte. Der Konflikt zwischen Iran und Israel treibt die Öl- und Gaspreise in die Höhe. Die Folge: Die Inflationsängste wachsen und die Renditen für Staatsanleihen steigen. Da sich Bauzinsen an diesen orientieren, ziehen sie unmittelbar mit.

Kreditvermittler wie Interhyp verzeichnen für zehnjährige Darlehen bereits Durchschnittszinsen von fast 3,8 Prozent. Für Kreditnehmer mit wenig Eigenkapital können sogar über 4 Prozent fällig werden. Das kurze Zinstief vom Anfang März ist damit vorbei.

Was bedeutet das für aktuelle Käufer?

Finanzierungsexperten raten jetzt zu schnellem Handeln. Wer eine Immobilie gefunden hat, sollte nicht auf sinkende Zinsen spekulieren, sondern den Vertrag zeitnah abschließen. So schützt man sich vor weiteren Steigerungen.

Ein solider Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent wird dabei immer wichtiger. Banken belohnen diese Sicherheit mit deutlich besseren Konditionen. Gleichzeitig stehen viele Hausbesitzer vor einem Problem: Ihre Niedrigzinskredite aus der Zeit vor zehn Jahren laufen aus. Für die Anschlussfinanzierung müssen sie nun viel höhere Raten einplanen.

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Bestandsimmobilien und Sanierung treiben das Geschäft

Trotz steigender Kreditzusagen wird in Deutschland weniger neu gebaut. Ein Großteil des Finanzierungsvolumens fließt in den Kauf von Bestandsimmobilien und in energetische Sanierungen. Auslöser sind gesetzliche Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG).

Die Banken haben darauf reagiert und bieten vermehrt spezielle „Green Loans“ an. Diese fördern energieeffiziente Maßnahmen mit besseren Zinskonditionen.

Wohin geht die Reise 2026?

Die weitere Entwicklung hängt am Tropf der Geopolitik. Beruhigt sich die Lage im Nahen Osten, könnten auch die Bauzinsen wieder etwas sinken. Halten die Spannungen an, drohen weiter steigende Energiepreise und damit höhere Inflationsraten.

Das könnte die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzen. Erwartete Zinssenkungen würden dann womöglich verschoben. Klar ist: Die Ära der extrem günstigen Kredite ist vorbei. Für Käufer und Bauherren zählt jetzt eine durchdachte Finanzplanung mehr denn je.

(26.03.2026)

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