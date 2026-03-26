Future Fuels Aktie: Greencastle steigt ein ( Finanztrends)

26.03.2026, 2109 Zeichen

Im Rohstoffsektor kommt es zu einer interessanten Verschiebung der Beteiligungen. Greencastle Resources hat sich am Mittwoch über einen Aktientausch ein signifikantes Aktienpaket an Future Fuels gesichert. Der Deal kommt völlig ohne Bargeld aus und zeigt, wie sich Investoren aktuell für den nächsten Rohstoffzyklus positionieren.

Der Deal im Detail

Konkret übernahm Greencastle 480.000 Stammaktien von Future Fuels. Anstatt den Kaufpreis von 240.000 Dollar in bar zu begleichen, gab das Unternehmen 4,8 Millionen eigene Aktien zu einem rechnerischen Wert von 0,05 Dollar pro Stück an einen unabhängigen Dritten aus. Vor dieser Transaktion besaß Greencastle keinerlei Anteile an dem Rohstoffunternehmen. Die zuständige Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange hat der Ausgabe der neuen Papiere bereits zugestimmt.

Positionierung für den Rohstoffzyklus

Greencastle bezeichnet den Schritt als strategisches Investment. Das Management möchte sich damit gezielt für einen möglichen Aufschwung im Rohstoffsektor wappnen und das eigene Portfolio ergänzen. Ein Blick auf den Chart liefert ein mögliches Motiv für das Timing: Mit einem gestrigen Schlusskurs von 0,29 Euro notiert das Papier von Future Fuels rund 40 Prozent unter dem Niveau vom Jahresanfang. Die Käufer nutzen offenbar das deutlich gesunkene Kursniveau für einen Einstieg.

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Die im Rahmen der Transaktion neu ausgegebenen Greencastle-Aktien unterliegen nun einer gesetzlichen Haltefrist. Erst ab dem 26. Juli 2026 dürfen diese Papiere wieder frei gehandelt werden, was die Struktur dieses Aktientauschs für die kommenden vier Monate festschreibt.

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(26.03.2026)

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