Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.03.2026, 1056 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.74% vs. last #gabb, +0.02% ytd, +114.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 142,141 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 498 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ Austria 30 Private IR Portfolio. Es ist investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29, welche das sind, warum ich nervös war und was es sonst noch zu sagen gibt, hört man im Podcast. ISIN DE000LS9VT72. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)
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