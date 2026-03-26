The Trade Desk Aktie: Warnschuss der Nasdaq ( Finanztrends)

26.03.2026, 3390 Zeichen

Eine beispiellose Rücktrittswelle im Verwaltungsrat bringt das AdTech-Unternehmen The Trade Desk in regulatorische Schwierigkeiten. Weil gleich drei Führungskräfte das Gremium verlassen, erfüllt der Konzern die strengen Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq nicht mehr. Während das Management nun eilig einen prominenten Neuzugang präsentiert, kämpft das Unternehmen parallel mit einer fundamentalen Schwächephase.

Rücktrittswelle führt zu Regelverstoß

Am Mittwoch erhielt der Konzern eine offizielle Rüge der Nasdaq. Der Grund für den Regelverstoß liegt in der Besetzung der Prüfungs- und Vergütungsausschüsse, denen es nun an unabhängigen Mitgliedern mangelt. Ausgelöst wurde diese Situation durch eine rasante Abwanderung auf Führungsebene. Innerhalb weniger Tage kündigten Kathryn E. Falberg und Alexander Kayyal ihren sofortigen Rückzug aus dem Verwaltungsrat an. Bereits Anfang März hatte Gokul Rajaram seinen Abschied zum 3. April deklariert.

Besonders die Personalie Kayyal fällt auf. Er war erst im Januar nach nur fünf Monaten als Finanzchef entlassen worden, verblieb aber zunächst im Kontrollgremium. Laut Unternehmensangaben basieren die aktuellen Rücktritte allerdings nicht auf Meinungsverschiedenheiten über die operative Ausrichtung oder Geschäftspraktiken.

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Prominenter Neuzugang soll stabilisieren

Um die Lücken zügig zu schließen, präsentierte das Management umgehend einen Ersatz. Drew Vollero, aktueller Finanzchef der Social-Media-Plattform Reddit, zieht in den Verwaltungsrat ein. Er bringt wertvolle Kapitalmarkterfahrung mit, da er bereits Reddit und zuvor Snapchat erfolgreich an die Börse geführt hat. Die Nasdaq gewährt The Trade Desk nun eine Frist bis zum 21. September 2026, um die Vorgaben für die Ausschussbesetzungen wieder vollständig zu erfüllen.

Fundamentaler Gegenwind

Die personellen Turbulenzen treffen das Unternehmen in einer ohnehin schwierigen Marktphase. Die Aktie markierte gestern mit einem Schlusskurs von 19,05 Euro exakt ihr 52-Wochen-Tief und hat damit seit Jahresbeginn über 40 Prozent an Wert verloren.

Zu der schwachen Kursentwicklung tragen auch externe Faktoren bei. Nach Publicis kündigte kürzlich auch die Werbeholding Omnicom eine Überprüfung der Preispraktiken von The Trade Desk an, wobei eine erste Kontrolle keine Unregelmäßigkeiten ergab. Operativ steht der Konzern mit 1,3 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und einer EBITDA-Marge von 24 Prozent solide da. Eine eher verhaltene Umsatzprognose von 678 Millionen US-Dollar für das erste Quartal dämpfte zuletzt jedoch die Erwartungen der Investoren.

Das Management steht nun in der Pflicht, die verbleibenden offenen Posten im Verwaltungsrat zeitnah neu zu besetzen, um die regulatorischen Anforderungen der Börse abzuhaken. Neue Einblicke in die operative Entwicklung liefert das Unternehmen am 6. Mai 2026 mit der Vorlage der nächsten Quartalszahlen.

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(26.03.2026)

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