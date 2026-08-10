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Nachlese: Julia Kistner (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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10.08.2026, 634 Zeichen

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0lTP6vNSF2dfrRcwO7LeIg
- ATX nach Rekordtagen schwächer
- Bajaj Mobility prolongiert Höhenflug, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
- PIR-News: Post, Kontron
- Julia Kistner läutet die Opening Bell für Freitag. Am Sonntag darf ich ihr Gast in einer ihrer Geldmeisterin-Podcastfolgen sein. Es ist eine gut gelaunte Folge geworden
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX stark
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.08.)


(10.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #40: Frequentis - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner




 

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    Autor: Christian Drastil

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