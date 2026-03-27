Allianz Aktie: 350-Millionen-Wette auf Prävention ( Finanztrends)

27.03.2026, 2970 Zeichen

Allianz denkt das Kfz-Versicherungsgeschäft neu — weg von der Schadensabwicklung, hin zur Unfallvermeidung. Mit einer 350-Millionen-Dollar-Investition in Cambridge Mobile Telematics (CMT) setzt der Münchner Konzern auf KI-gestützte Fahrüberwachung als strategischen Kern seiner Versicherungsprodukte.

Mehr als eine Beteiligung

Der Deal, der am 24. März 2026 bekannt wurde, ist ein sogenannter All-Secondary-Deal — angeführt von TPG und Allianz X, dem strategischen Investitionsarm des Konzerns, unter Beteiligung des bestehenden Investors State Farm. Anders als klassische Fondsbeteiligungen unterliegt das eingesetzte Kapital keinem Verfallsdatum, was Allianz erlaubt, sowohl auf finanzielle Renditen als auch auf operative Vorteile wie niedrigere Schadenquoten hinzuarbeiten.

Das Besondere: Die Investition ist mit langfristigen Kooperationsverträgen verschiedener Allianz-Einheiten verknüpft — darunter Allianz Partners und die Allianz Versicherungs-AG. Ziel ist es, CMT-Daten direkt in Versicherungsprodukte für Privatkunden, Automobilhersteller und Mobilitätspartner in ganz Europa einzubetten.

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CMT gilt als weltweit größtes Telematik- und KI-Unternehmen für sichere Mobilität. Die Plattform hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 100.000 Unfälle verhindert und schützt 55 Millionen Fahrer in 25 Ländern. Das frische Kapital soll vor allem in drei Bereiche fließen: KI-Modelle zur Echtzeit-Fahrrisikobewertung, automatische Unfalldetektierung und einen universellen Fahrscore für Versicherungsprogramme.

Kapitalstärke als Fundament

Allianz kann sich solche Investitionen leisten. Der Konzern erzielte 2025 einen operativen Gewinn von 20,2 Milliarden US-Dollar bei Gesamtprämien von rund 217 Milliarden Dollar. Die Solvency-II-Quote liegt bei 218 Prozent — ein komfortabler Puffer, der sowohl strategische Zukäufe als auch eine großzügige Ausschüttungspolitik trägt.

Parallel zum CMT-Deal läuft ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro. Für die Hauptversammlung am 7. Mai 2026 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie vor — ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Allianz-Aktie notierte zuletzt bei rund 352 Euro und liegt damit knapp zehn Prozent unter ihrem Jahreshoch vom Januar. Der CMT-Deal allein dürfte die Kursdynamik kurzfristig kaum verändern — als Baustein einer datengetriebenen Versicherungsstrategie für den wachsenden europäischen Telematikmarkt ist er jedoch strategisch eindeutig einzuordnen.

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(27.03.2026)

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