SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Allianz Aktie: 350-Millionen-Wette auf Prävention ( Finanztrends)

27.03.2026, 2970 Zeichen

Allianz denkt das Kfz-Versicherungsgeschäft neu — weg von der Schadensabwicklung, hin zur Unfallvermeidung. Mit einer 350-Millionen-Dollar-Investition in Cambridge Mobile Telematics (CMT) setzt der Münchner Konzern auf KI-gestützte Fahrüberwachung als strategischen Kern seiner Versicherungsprodukte.

Mehr als eine Beteiligung

Der Deal, der am 24. März 2026 bekannt wurde, ist ein sogenannter All-Secondary-Deal — angeführt von TPG und Allianz X, dem strategischen Investitionsarm des Konzerns, unter Beteiligung des bestehenden Investors State Farm. Anders als klassische Fondsbeteiligungen unterliegt das eingesetzte Kapital keinem Verfallsdatum, was Allianz erlaubt, sowohl auf finanzielle Renditen als auch auf operative Vorteile wie niedrigere Schadenquoten hinzuarbeiten.

Das Besondere: Die Investition ist mit langfristigen Kooperationsverträgen verschiedener Allianz-Einheiten verknüpft — darunter Allianz Partners und die Allianz Versicherungs-AG. Ziel ist es, CMT-Daten direkt in Versicherungsprodukte für Privatkunden, Automobilhersteller und Mobilitätspartner in ganz Europa einzubetten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Allianz?

CMT gilt als weltweit größtes Telematik- und KI-Unternehmen für sichere Mobilität. Die Plattform hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 100.000 Unfälle verhindert und schützt 55 Millionen Fahrer in 25 Ländern. Das frische Kapital soll vor allem in drei Bereiche fließen: KI-Modelle zur Echtzeit-Fahrrisikobewertung, automatische Unfalldetektierung und einen universellen Fahrscore für Versicherungsprogramme.

Kapitalstärke als Fundament

Allianz kann sich solche Investitionen leisten. Der Konzern erzielte 2025 einen operativen Gewinn von 20,2 Milliarden US-Dollar bei Gesamtprämien von rund 217 Milliarden Dollar. Die Solvency-II-Quote liegt bei 218 Prozent — ein komfortabler Puffer, der sowohl strategische Zukäufe als auch eine großzügige Ausschüttungspolitik trägt.

Parallel zum CMT-Deal läuft ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro. Für die Hauptversammlung am 7. Mai 2026 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie vor — ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Allianz-Aktie notierte zuletzt bei rund 352 Euro und liegt damit knapp zehn Prozent unter ihrem Jahreshoch vom Januar. Der CMT-Deal allein dürfte die Kursdynamik kurzfristig kaum verändern — als Baustein einer datengetriebenen Versicherungsstrategie für den wachsenden europäischen Telematikmarkt ist er jedoch strategisch eindeutig einzuordnen.

Anzeige

Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Bestätigtes Buy für UBM




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

    Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 2970 Zeichen

    Allianz denkt das Kfz-Versicherungsgeschäft neu — weg von der Schadensabwicklung, hin zur Unfallvermeidung. Mit einer 350-Millionen-Dollar-Investition in Cambridge Mobile Telematics (CMT) setzt der Münchner Konzern auf KI-gestützte Fahrüberwachung als strategischen Kern seiner Versicherungsprodukte.

    Mehr als eine Beteiligung

    Der Deal, der am 24. März 2026 bekannt wurde, ist ein sogenannter All-Secondary-Deal — angeführt von TPG und Allianz X, dem strategischen Investitionsarm des Konzerns, unter Beteiligung des bestehenden Investors State Farm. Anders als klassische Fondsbeteiligungen unterliegt das eingesetzte Kapital keinem Verfallsdatum, was Allianz erlaubt, sowohl auf finanzielle Renditen als auch auf operative Vorteile wie niedrigere Schadenquoten hinzuarbeiten.

    Das Besondere: Die Investition ist mit langfristigen Kooperationsverträgen verschiedener Allianz-Einheiten verknüpft — darunter Allianz Partners und die Allianz Versicherungs-AG. Ziel ist es, CMT-Daten direkt in Versicherungsprodukte für Privatkunden, Automobilhersteller und Mobilitätspartner in ganz Europa einzubetten.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Allianz?

    CMT gilt als weltweit größtes Telematik- und KI-Unternehmen für sichere Mobilität. Die Plattform hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 100.000 Unfälle verhindert und schützt 55 Millionen Fahrer in 25 Ländern. Das frische Kapital soll vor allem in drei Bereiche fließen: KI-Modelle zur Echtzeit-Fahrrisikobewertung, automatische Unfalldetektierung und einen universellen Fahrscore für Versicherungsprogramme.

    Kapitalstärke als Fundament

    Allianz kann sich solche Investitionen leisten. Der Konzern erzielte 2025 einen operativen Gewinn von 20,2 Milliarden US-Dollar bei Gesamtprämien von rund 217 Milliarden Dollar. Die Solvency-II-Quote liegt bei 218 Prozent — ein komfortabler Puffer, der sowohl strategische Zukäufe als auch eine großzügige Ausschüttungspolitik trägt.

    Parallel zum CMT-Deal läuft ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro. Für die Hauptversammlung am 7. Mai 2026 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie vor — ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Die Allianz-Aktie notierte zuletzt bei rund 352 Euro und liegt damit knapp zehn Prozent unter ihrem Jahreshoch vom Januar. Der CMT-Deal allein dürfte die Kursdynamik kurzfristig kaum verändern — als Baustein einer datengetriebenen Versicherungsstrategie für den wachsenden europäischen Telematikmarkt ist er jedoch strategisch eindeutig einzuordnen.

    Anzeige

    Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

    Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    cyan AG
    Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Bestätigtes Buy für UBM




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

      Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de