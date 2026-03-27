Antibiotika verändern Darmflora bis zu acht Jahre ( Finanztrends)

27.03.2026, 3213 Zeichen

Eine einmalige Antibiotika-Einnahme kann das Darmmikrobiom noch Jahre später beeinflussen. Das zeigt eine schwedische Langzeitstudie, die aktuell für Aufsehen sorgt.

Forscher der Universität Uppsala werteten Daten von fast 15.000 Menschen über acht Jahre aus. Ihre im Fachjournal "Nature Medicine" veröffentlichten Ergebnisse stellen bisherige Annahmen infrage. Bislang ging man davon aus, dass sich die Darmflora nach einer Behandlung binnen Wochen erholt.

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Mikrobiom-Diversität sinkt langfristig

Das Team um Gabriel Baldanzi verknüpfte Stuhlproben mit Verschreibungsdaten. Sie fanden heraus: Die Vielfalt der Darmbakterien nahm besonders nach dem ersten und zweiten Antibiotika-Zyklus ab. Signifikante Veränderungen waren noch ein bis vier Jahre – und in manchen Fällen sogar vier bis acht Jahre – später messbar.

Interessant: Die Langzeitwirkung hing stark von der Antibiotika-Klasse ab. Während Penicillin V oder Amoxicillin kaum bleibende Spuren hinterließen, waren die Effekte von Clindamycin, Flucloxacillin und Fluorchinolonen noch Jahre später deutlich. Besonders der starke Effekt des Schmalband-Antibiotikums Flucloxacillin überraschte die Wissenschaftler.

Ernährung als Schlüssel zur Regeneration

Angesichts dieser Langzeitfolgen gewinnt die gezielte Ernährung an Bedeutung. Sie kann die Regeneration der Darmflora nach einer Therapie unterstützen.

Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte dienen nützlichen Bakterien als Nahrung. Probiotika wie Naturjoghurt, Kefir oder Sauerkraut liefern lebende Bakterienstämme. Experten empfehlen, diese Lebensmittel während und nach einer Antibiotika-Kur bewusst in den Speiseplan zu integrieren – idealerweise für mindestens vier Wochen.

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Paradigmenwechsel in der Medizin?

Die Studie markiert einen wichtigen Perspektivwechsel. Sie zeigt, dass die Störung des Darm-Ökosystems tiefer und langanhaltender sein kann als gedacht. Diese Erkenntnis könnte die klinische Praxis beeinflussen.

Könnte die Wahl des Antibiotikums künftig noch stärker von seiner Verträglichkeit für die Darmflora abhängen? Die Forschung legt dies nahe. Ein gesundes Mikrobiom ist zentral – es beeinflusst Immunsystem, Stoffwechsel und wird mit dem Risiko für Krankheiten wie Diabetes oder Übergewicht in Verbindung gebracht.

Die Ergebnisse eröffnen neue Wege für personalisierte Medizin. Der Fokus liegt nun darauf, präventive Strategien und gezielte Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln.

(27.03.2026)

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