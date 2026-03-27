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Blackstone Aktie: Abu-Dhabi-Deal ( Finanztrends)

27.03.2026, 1898 Zeichen

Blackstone expandiert im Nahen Osten und trotzt dem schwierigen geopolitischen Umfeld. Mit einer 250 Millionen USD schweren Beteiligung an einem Zahlungsdienstleister aus Abu Dhabi positioniert sich der Vermögensverwalter in einem strategisch wichtigen Technologiemarkt. Dieser Schritt verdeutlicht die Strategie des Investmentriesen, langfristige Chancen in resilienten Sektoren auch in einem politisch volatilen Umfeld zu nutzen.

Fokus auf digitale Infrastruktur

Die Plattform Advanced Digital Gaming Technology (ADGT) fungiert als regulierte Infrastruktur für digitale Märkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in weiten Teilen des Nahen Ostens und Afrikas. Das System bündelt Funktionen wie digitale Geldbörsen, Echtzeit-Zahlungswege und Identitätsmanagement. Aktuell gilt ADGT als führender Zahlungsanbieter für den gewerblichen Glücksspielsektor in den VAE.

Für diesen Deal arbeitet Blackstone mit Partnern wie der Raya Holding und Sightline Payments zusammen. Ziel ist es, die Marktposition in einem Bereich zu festigen, der trotz regionaler Unsicherheiten als stabil gilt. Kein Wunder also, dass Marktbeobachter diesen Schritt genau analysieren, da er als Gradmesser für das Vertrauen in die Region dient.

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    Autor: Finanztrends

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