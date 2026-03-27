Blackstone Aktie: Abu-Dhabi-Deal ( Finanztrends)

27.03.2026, 1898 Zeichen

Blackstone expandiert im Nahen Osten und trotzt dem schwierigen geopolitischen Umfeld. Mit einer 250 Millionen USD schweren Beteiligung an einem Zahlungsdienstleister aus Abu Dhabi positioniert sich der Vermögensverwalter in einem strategisch wichtigen Technologiemarkt. Dieser Schritt verdeutlicht die Strategie des Investmentriesen, langfristige Chancen in resilienten Sektoren auch in einem politisch volatilen Umfeld zu nutzen.

Fokus auf digitale Infrastruktur

Die Plattform Advanced Digital Gaming Technology (ADGT) fungiert als regulierte Infrastruktur für digitale Märkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in weiten Teilen des Nahen Ostens und Afrikas. Das System bündelt Funktionen wie digitale Geldbörsen, Echtzeit-Zahlungswege und Identitätsmanagement. Aktuell gilt ADGT als führender Zahlungsanbieter für den gewerblichen Glücksspielsektor in den VAE.

Für diesen Deal arbeitet Blackstone mit Partnern wie der Raya Holding und Sightline Payments zusammen. Ziel ist es, die Marktposition in einem Bereich zu festigen, der trotz regionaler Unsicherheiten als stabil gilt. Kein Wunder also, dass Marktbeobachter diesen Schritt genau analysieren, da er als Gradmesser für das Vertrauen in die Region dient.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Blackstone ?

Strategie in unruhigen Zeiten

Die Transaktion ist eine der ersten großen Private-Equity-Investitionen in der Region seit dem Ausbruch militärscher Konflikte Ende Februar 2026. Die

Anzeige

Blackstone-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Blackstone-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Blackstone-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blackstone-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Blackstone: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(27.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...