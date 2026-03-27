Blackstone Aktie: Abu-Dhabi-Deal ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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27.03.2026, 1898 Zeichen
Blackstone expandiert im Nahen Osten und trotzt dem schwierigen geopolitischen Umfeld. Mit einer 250 Millionen USD schweren Beteiligung an einem Zahlungsdienstleister aus Abu Dhabi positioniert sich der Vermögensverwalter in einem strategisch wichtigen Technologiemarkt. Dieser Schritt verdeutlicht die Strategie des Investmentriesen, langfristige Chancen in resilienten Sektoren auch in einem politisch volatilen Umfeld zu nutzen.
Fokus auf digitale Infrastruktur
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Für diesen Deal arbeitet Blackstone mit Partnern wie der Raya Holding und Sightline Payments zusammen. Ziel ist es, die Marktposition in einem Bereich zu festigen, der trotz regionaler Unsicherheiten als stabil gilt. Kein Wunder also, dass Marktbeobachter diesen Schritt genau analysieren, da er als Gradmesser für das Vertrauen in die Region dient.
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