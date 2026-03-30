30.03.2026, 1846 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.



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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(30.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein

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1. https://open.spotify.com/episode/3284ZYmta6TQnusC2jFn46 Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein - Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.



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