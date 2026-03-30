Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.03.2026, 1846 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
https://reploid.eu
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/3284ZYmta6TQnusC2jFn46
Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein - Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
https://reploid.eu
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...
» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)
» SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)
» Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)
» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)
» FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)
» ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)
» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)
» Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S18/18: Andreas Schweighofer
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
Börsepeople im Podcast S11/17: Simon Reckla
- Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
- Research-Fazits zu CTS, Ottobock, Sartorius, Eric...
- Guten Morgen mit RBI, Mutares, Ceconomy, secunet ...
- Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: ...
- Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Fina...
- SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
30.03.2026, 1846 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
https://reploid.eu
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/3284ZYmta6TQnusC2jFn46
Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein - Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
https://reploid.eu
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...
» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)
» SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)
» Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)
» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)
» FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)
» ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)
» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)
» Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S18/18: Andreas Schweighofer
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
Börsepeople im Podcast S11/17: Simon Reckla
- Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
- Research-Fazits zu CTS, Ottobock, Sartorius, Eric...
- Guten Morgen mit RBI, Mutares, Ceconomy, secunet ...
- Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: ...
- Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Fina...
- SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard