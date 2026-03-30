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Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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30.03.2026, 1846 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.

https://reploid.eu

Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(30.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/3284ZYmta6TQnusC2jFn46 Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein -

Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.

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