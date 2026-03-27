Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

27.03.2026, 789 Zeichen

IPOs:

27.03.2000: Kretztechnik: Kretztechnik mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 74 Mio. Euro (dazu Greenshoe 11,10 Mio. Euro). zum Kalender

27.03.2000: betandwin.com: betandwin.com mit IPO in Wien. Emissionserlös war 54 Mio. Euro (dazu Greenshoe 5,40 Mio. Euro). zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

27.03.2002: Agrana: Längste gleichbleibende Serie: 7 Tage (endete am 27.03.2002)

Bisher gab es an einem 27. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.03. beträgt -0,13%. Der beste 27.03. fand im Jahr 2008 mit 2,42% statt, der schlechteste 27.03. im Jahr 2020 mit -2,85%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)

(27.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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