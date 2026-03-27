Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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27.03.2026, 789 Zeichen
IPOs:
27.03.2000: Kretztechnik: Kretztechnik mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 74 Mio. Euro (dazu Greenshoe 11,10 Mio. Euro). zum Kalender
27.03.2000: betandwin.com: betandwin.com mit IPO in Wien. Emissionserlös war 54 Mio. Euro (dazu Greenshoe 5,40 Mio. Euro). zum Kalender
Gleichbleibende Serie in Tagen:
27.03.2002: Agrana: Längste gleichbleibende Serie: 7 Tage (endete am 27.03.2002)
Bisher gab es an einem 27. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.03. beträgt -0,13%. Der beste 27.03. fand im Jahr 2008 mit 2,42% statt, der schlechteste 27.03. im Jahr 2020 mit -2,85%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)
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