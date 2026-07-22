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Börsegeschichte 22.7.: Frequentis (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

22.07.2026, 515 Zeichen

Gleichbleibende Serie in Tagen:
22.07.2020: Frequentis: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 22.07.2020)

Bisher gab es an einem 22. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.07. beträgt -0,04%. Der beste 22.07. fand im Jahr 2010 mit 3,17% statt, der schlechteste 22.07. im Jahr 2004 mit -1,75%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)


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    Autor: Börse Geschichte

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