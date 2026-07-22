Nachlese: Peter Schiefer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.07.2026, 731 Zeichen
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6mQYJg4nngS5EI0EgjKcZo
- ATX stärker
- AT&S, FACC und Erste gesucht
- PIR-News zu Bawag, wienerberger, Kontron, Reploid, Post, Marinomed, RBI/Addiko
- Peter Schiefer läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Berater bei Grünberger & Partner hat Ende Juni das Börselisting von Emerald Horizon kommunikativ begleitet
- IPO-Index Update
- Börse Frankfurt: DAX fester, aber knapp unter 25.000, Siemens Energy gesucht
- letzter WM-Blick: diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)
Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage und die RBI legt etwas zurück
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita.
Random Partner
Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: imaps Börsenspiel, Franziska Waltz, Marco Seltenreich, Gerhard...
» PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:...
» Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. imaps Börsenspiel, China, Franziska Wal...
» LinkedIn-NL: Das imaps Börsenspiel, die Bösewichtin zu Gast und unglaubl...
» ATX-Trends: AT&S, Porr, wienreberger ...
» IMAPS Capital: Wie ein Zertifikate-Emittent Trader-Strategien handelbar ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,06 Prozent...
- RBI reicht in Österreich Klage gegen Rasperia in ...
- Wie AT&S, Wienerberger, RBI, SBO, OMV und Palfing...
- Wie Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, Frequentis, Wolf...
- Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Komme...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/13: Eva Landrichtinger
Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bunde...
Books josefchladek.com
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
JH Engström
CDG / JHE
2008
Steidl
Eva Chupikova
Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
2026
Self published
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite
22.07.2026, 731 Zeichen
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6mQYJg4nngS5EI0EgjKcZo
- ATX stärker
- AT&S, FACC und Erste gesucht
- PIR-News zu Bawag, wienerberger, Kontron, Reploid, Post, Marinomed, RBI/Addiko
- Peter Schiefer läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Berater bei Grünberger & Partner hat Ende Juni das Börselisting von Emerald Horizon kommunikativ begleitet
- IPO-Index Update
- Börse Frankfurt: DAX fester, aber knapp unter 25.000, Siemens Energy gesucht
- letzter WM-Blick: diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)
Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage und die RBI legt etwas zurück
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita.
Random Partner
Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: imaps Börsenspiel, Franziska Waltz, Marco Seltenreich, Gerhard...
» PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:...
» Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. imaps Börsenspiel, China, Franziska Wal...
» LinkedIn-NL: Das imaps Börsenspiel, die Bösewichtin zu Gast und unglaubl...
» ATX-Trends: AT&S, Porr, wienreberger ...
» IMAPS Capital: Wie ein Zertifikate-Emittent Trader-Strategien handelbar ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,06 Prozent...
- RBI reicht in Österreich Klage gegen Rasperia in ...
- Wie AT&S, Wienerberger, RBI, SBO, OMV und Palfing...
- Wie Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, Frequentis, Wolf...
- Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Komme...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/13: Eva Landrichtinger
Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bunde...
Books josefchladek.com
Harry Gruyaert
Lumières blanches
1986
Éditions Photo Copies
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite