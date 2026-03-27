» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

27.03.2026, 1581 Zeichen

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8540

- ATX schwächer

- Bajaj Mobility gesucht

- Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility mit starken Sagern, News zu Post, Andritz

- Lisa Galuska läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die IR-Verantwortliche von Porr kann für 2025 eine auf 1,05 Euro erhöhte Dividende kommunizieren

- Hallo Emerald Horizon

- Börse Frankfurt: DAX deutlich schwächer, Brenntag gesucht



- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8542/

Susanne Bickel ist Finanzjournalistin im Wirtschaftsressort bei Die Presse. Die Vorarlbergerin ist gelernte Bankerin und war bei der Hypo Vorarlberg für einen wichtigen Bereich zuständig, ähnlich wie ich ist sie in den Medienbereich quer-eingestiegen. Wir reden über die VN, das Kuratorium für Journalistenausbildung und natürlich über Die Presse, für die Susanne seit 2022 tätig ist. Und da holen wir weit aus, thematisieren Pressekonferenzen, Podcasts, ATX-Unternehmen, Skin in the Game, die Finanzbildungsinitiative, KI-Aspekte, aufdringliche Geschichtenanbieter und vieles mehr. Und noch zwei Dinge haben wir gemeinsam: Das Interesse an einer möglichst unbiased Finanzbildung und das Interesse am Tennissport, Susanne war Klubkollegin von u.a. Magnus Brunner und Joel Schwärzler.

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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)

(27.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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