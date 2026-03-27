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Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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27.03.2026, 1581 Zeichen

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- ATX schwächer
- Bajaj Mobility gesucht
- Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility mit starken Sagern, News zu Post, Andritz
- Lisa Galuska läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die IR-Verantwortliche von Porr kann für 2025 eine auf 1,05 Euro erhöhte Dividende kommunizieren
- Hallo Emerald Horizon
- Börse Frankfurt: DAX deutlich schwächer, Brenntag gesucht

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8542/
Susanne Bickel ist Finanzjournalistin im Wirtschaftsressort bei Die Presse. Die Vorarlbergerin ist gelernte Bankerin und war bei der Hypo Vorarlberg für einen wichtigen Bereich zuständig, ähnlich wie ich ist sie in den Medienbereich quer-eingestiegen. Wir reden über die VN, das Kuratorium für Journalistenausbildung und natürlich über Die Presse, für die Susanne seit 2022 tätig ist. Und da holen wir weit aus, thematisieren Pressekonferenzen, Podcasts, ATX-Unternehmen, Skin in the Game, die Finanzbildungsinitiative, KI-Aspekte, aufdringliche Geschichtenanbieter und vieles mehr. Und noch zwei Dinge haben wir gemeinsam: Das Interesse an einer möglichst unbiased Finanzbildung und das Interesse am Tennissport, Susanne war Klubkollegin von u.a. Magnus Brunner und Joel Schwärzler.
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Melanie`s Einspieler: Mein:G, Meischlgasse Wien 23 https://mein-g23.at
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)


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» (Christian Drastil)

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    Autor: Christian Drastil

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