Studie: Psychische Gesundheit junger Menschen auf historischem Tief ( Finanztrends)

27.03.2026, 4410 Zeichen

Fast jeder dritte junge Mensch benötigt psychologische Hilfe. Das zeigt die aktuelle Trendstudie „Jugend in Deutschland 2026“. Mit 29 Prozent erreicht der Wert einen neuen Höchststand. Parallel dazu verdeutlicht eine Studie der Schweizer Stiftung Pro Juventute, dass sich Zukunftsängste massiv verschärft haben.

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Neurotizismus als größter Risikofaktor

Die Forschung identifiziert die Persönlichkeitsdimension Neurotizismus als stärksten Prädiktor für psychische Instabilität. Menschen mit hohen Werten in diesem Bereich nehmen Umweltreize als bedrohlicher wahr und reagieren intensiver auf negative Emotionen. Laut den Studienautoren korreliert dieser Wesenszug eng mit dem Gefühl der Perspektivlosigkeit.

Persönlichkeitsmerkmale erklären etwa ein Viertel des Gesamtrisikos für Störungen wie Depressionen. In der aktuellen Krisenzeit wirkt Neurotizismus wie ein Verstärker für externe Belastungen. Besonders junge Frauen und Erwerbslose sind überproportional betroffen. Experten sehen ein toxisches Gemisch aus wirtschaftlicher Unsicherheit und dem Druck in sozialen Medien.

Neue Persönlichkeits-Merkmale entdeckt

Das klassische „Big Five“-Modell der Persönlichkeit bekommt Konkurrenz. Forschungen der Vanderbilt University identifizierten mittels Datenanalyse zusätzliche Meta-Traits wie Integrität und Impulsivität. Diese sollen eine präzisere Einschätzung der psychischen Gesundheit ermöglichen.

Gleichzeitig konnten Wissenschaftler über 60 neue genetische Standorte ausmachen, die mit Neurotizismus verknüpft sind. Diese biologische Fundierung hilft zu verstehen, warum manche Menschen von Natur aus sensibler reagieren. Laut einer Meta-Analyse gilt etwa ein Drittel der Bevölkerung als „hochsensibel“. Diese Gruppe trägt ein höheres Risiko für Angstzustände, spricht aber oft besser auf präventive Maßnahmen an.

Digitale Erschöpfung: Wer ist gefährdet?

Rund 60 Prozent der jungen Menschen nutzen ihr Smartphone suchtähnlich. Hier erweist sich das Merkmal Gewissenhaftigkeit als entscheidender Schutzfaktor. Menschen mit hoher Selbstdisziplin gelingt es besser, ihren digitalen Konsum zu regulieren und sich vor „Doomscrolling“ zu schützen.

Personen mit niedriger Gewissenhaftigkeit und hoher Extraversion suchen dagegen eher Bestätigung in sozialen Netzwerken. In einer Umgebung des ständigen Vergleichs führt das oft zu emotionaler Erschöpfung. Bildungsexperten fordern, diese Selbstregulierung bereits in Schulen zu fördern.

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KI als Therapeut? Jeder zehnte Jugendliche probiert es

Personalisiert Ansätze in der mentalen Gesundheitsfürsorge gewinnen an Bedeutung. Ein Trend zeigt: Bereits jeder zehnte Jugendliche nutzt künstliche Intelligenz für Unterstützung bei Sorgen. Diese digitalen Begleiter können individuell auf den Persönlichkeitstyp reagieren.

Fachleute warnen jedoch: KI-Systeme können professionelle therapeutische Hilfe nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Die Zukunft der Psychologie bewegt sich weg von starren Diagnosen hin zu einer dimensionalen Betrachtung, die die individuelle Persönlichkeitsstruktur berücksichtigt.

Job-Sicherheit schlägt mentale Gesundheit

Die psychische Krise ist auch auf dem Arbeitsmarkt spürbar. Laut dem Randstad Arbeitsbarometer 2026 hat sich die Priorität der Arbeitnehmer jedoch verschoben: Während 2024 noch die mentale Gesundheitsförderung durch den Arbeitgeber im Vordergrund stand, rangiert nun die reine Jobsicherheit an erster Stelle.

Fast die Hälfte der Beschäftigten scheut sich, psychische Probleme am Arbeitsplatz anzusprechen – aus Angst vor Konsequenzen. Dennoch bleibt eine toxische Arbeitsatmosphäre ein Hauptkündigungsgrund. 36 Prozent der Befragten gaben an, eine Stelle bereits aufgrund psychischer Belastungen aufgegeben zu haben.

(27.03.2026)

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