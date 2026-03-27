Wohnungsnot erreicht neuen Höchststand ( Finanztrends)

27.03.2026, 4451 Zeichen

Fast jeder achte Deutsche lebt in einer überbelegten Wohnung. Das geht aus aktuellen Daten hervor, die ein breites Bündnis aus Verbänden und Instituten in Berlin vorlegte. Besonders alarmierend: Nahezu jedes fÜnfte Kind wächst ohne ausreichend Wohnraum auf.

Überbelegung trifft Millionen

Die Zahlen zeigen ein Massenphänomen. Insgesamt 9,9 Millionen Menschen sind betroffen. Die EU definiert eine Wohnung als überbelegt, wenn Bewohner sich Zimmer teilen müssen – etwa wenn das Wohnzimmer als Schlafzimmer dient.

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Die soziale Schere klafft weit auseinander. Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Menschen mit Migrationshintergrund leiden besonders. In Großstädten ist die Wahrscheinlichkeit, auf zu engem Raum zu leben, dreimal höher als auf dem Land. Sozialexperten warnen vor gravierenden Folgen für die Entwicklung und Bildungschancen der Kinder.

Neubau stürzt auf historisches Tief

Die Ursache liegt in der Baustagnation. Experten prognostizieren für dieses Jahr weniger als 200.000 fertiggestellte Wohnungen. Deutschland würde damit nicht einmal die Hälfte des politischen Ziels von 400.000 Einheiten erreichen.

Hohe Zinsen, Materialkosten und Bürokratie befeuern eine Abwärtsspirale. Zwar stiegen die Baugenehmigungen 2025 leicht an. Doch hohe Stornierungsraten lassen viele Projekte platzen. Das Pestel-Institut beziffert das aktuelle Defizit auf 1,4 Millionen Wohnungen. Ohne staatliches Eingreifen könnte diese Lücke bis 2030 auf über zwei Millionen wachsen.

Warum der Wohnungsmarkt einfriert

Ein zentrales Problem ist die fehlende Mobilität. Viele Haushalte können sich einen Umzug schlicht nicht mehr leisten. Familien sitzen in zu kleinen Wohnungen fest, während Senioren große Stadtwohnungen nicht gegen kleinere tauschen können – die Neuvertragsmieten sind zu hoch.

Diese Erstarrung wird zur Wirtschaftsbremse. Fachkräfte finden keine bezahlbare Unterkunft am neuen Arbeitsort. Der Wohnungsmangel verschärft so den Arbeitskräftemangel in wirtschaftsstarken Regionen. Aus der Sozialfrage wird ein handfestes Standortrisiko.

Politik setzt auf „Gebäude-Typ E“

Die Bundesregierung reagiert mit neuen Initiativen. Bauministerin Verena Hubertz (SPD) setzt auf den „Gebäude-Typ E“. Durch reduzierte Komfortstandards soll Bauen schneller und günstiger werden. Die Branche hofft, so wieder unter 3.500 Euro pro Quadratmeter zu kommen.

Die Opposition fordert radikalere Schritte. Der baupolitische Sprecher der Union, Jan-Marco Luczak, will dem Wohnungsneubau rechtlichen Vorrang einräumen. Auch ein Bund-Länder-Pakt für 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr wird diskutiert.

Leichte Preiserholung, aber keine Entspannung

Die Marktanalyse zeigt ein ambivalentes Bild. Die Immobilienpreise zogen zuletzt wieder leicht an. Doch die Finanzierungskosten bleiben für viele private Bauherren eine unüberwindbare Hürde. Analysten sehen den Markt in einer Phase der Bodenbildung – eine echte Erholung könnte Jahre dauern.

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Deutschlands hohe Mieterquote von über 50 Prozent macht das Land besonders anfällig. In Metropolen wie Köln oder Berlin treibt die knappe Angebotslage die Mieten weiter in die Höhe. Das zementiert die Überbelegung in preiswerteren Bestandswohnungen.

Was Mieter 2026 erwartet

Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht. Das Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen prognostiziert weitere Mietsteigerungen von vier bis fünf Prozent in Ballungszentren.

Hoffnungsschimmer bieten serielles Bauen und digitalisierte Genehmigungsverfahren. Sollten die Erleichterungen beim „Gebäude-Typ E“ greifen, könnten erste Projekte Ende des Jahres profitieren. Doch die Warnung der Verbände bleibt: Ohne grundlegende Reformen und mehr Fördermittel wird die Zahl der Betroffenen weiter steigen. Die Wohnungsnot bleibt das dominierende innenpolitische Thema.

(27.03.2026)

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