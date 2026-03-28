Pearl Abyss Aktie: 5-Millionen-Marke im Visier ( Finanztrends)

28.03.2026, 3695 Zeichen

Pearl Abyss erntet die Früchte jahrelanger Entwicklung. Mit dem globalen Launch von Crimson Desert hat das südkoreanische Studio einen Verkaufsschlager gelandet, der die Erwartungen vieler Marktbeobachter übertrifft. Auf der heutigen Hauptversammlung gab das Management Einblicke in die weitere Strategie und künftige Plattform-Pläne.

Starke Verkaufszahlen zum Auftakt

CEO Heo Jin-young bestätigte am Freitag, dass Crimson Desert bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung die Marke von drei Millionen verkauften Einheiten erreicht hat. Das Unternehmen steuert nun zügig auf die Schwelle von fünf Millionen Kopien zu. Anstatt jedoch sofort Ressourcen in Erweiterungen (DLCs) oder Mod-Support zu investieren, priorisiert die Führungsebene derzeit die Optimierung des Hauptspiels.

Das Ziel ist eine langfristige Stabilisierung der Verkaufszahlen durch technische Verfeinerungen. Ein aktuelles Update vom 23. März adressierte bereits wichtige Kritikpunkte der Community, darunter die Verbesserung der Steuerung sowie die Erweiterung der Schnellreise-Funktionen. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass das Nutzererlebnis den hohen Erwartungen der globalen Spielerschaft gerecht wird.

Fokus auf Technik und neue Plattformen

Ein zentraler Punkt der künftigen Ausrichtung ist die Expansion auf weitere Konsolen. Pearl Abyss bestätigte, dass die Forschung und Entwicklung für eine Portierung auf den Nachfolger der Nintendo Switch bereits läuft. Reicht die Leistung der kommenden Nintendo-Konsole aus, um die grafische Opulenz von Crimson Desert ohne zu große Abstriche zu portieren? Das Management räumte ein, dass aufgrund der technischen Spezifikationen im Vergleich zu High-End-Konsolen Kompromisse notwendig sein werden.

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Zudem zieht das Studio Konsequenzen aus dem Feedback zur Entwicklung: Intern wurde entschieden, KI-generierte Grafiken, die ursprünglich nicht für die finale Fassung vorgesehen waren, vollständig zu entfernen. Auch Pläne für einen Mehrspieler-Modus liegen vorerst auf Eis. Die grafischen Einbußen, die für eine flüssige Online-Erfahrung nötig wären, sind dem Team aktuell zu hoch.

Die wichtigsten Eckpunkte der Hauptversammlung:

- Verkaufszahlen: 3 Millionen Einheiten in Woche eins

- Zielmarke: Über 5 Millionen Kopien in naher Zukunft

- Update 1.00.03: Optimierung von Maus- und Tastatursteuerung

- Plattform-Erweiterung: Forschung für Nintendo Switch 2 läuft

Marktreaktion und Ausblick

Die Aktie reagierte heute mit einem deutlichen Plus von 15,75 Prozent auf die Nachrichten der Hauptversammlung und notiert bei 58.800 KRW. Innerhalb der letzten sieben Tage summieren sich die Gewinne damit auf über 41 Prozent. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 69 nähert sich der Titel zwar dem überkauften Bereich, spiegelt aber das aktuell hohe Momentum wider.

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Das Erreichen der 5-Millionen-Marke bei den Verkäufen gilt als der nächste wichtige Meilenstein für die langfristige Monetarisierung des Titels. In den kommenden Monaten wird es darauf ankommen, wie effizient Pearl Abyss die Portierung auf die neue Nintendo-Hardware vorantreibt, um weitere Käuferschichten zu erschließen.

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(28.03.2026)

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