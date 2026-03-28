SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)

28.03.2026, 2249 Zeichen

Realty Income notiert derzeit rund 14 Prozent unter dem fairen Wert, den Discounted-Cashflow-Modelle für den REIT ermitteln. Die Bewertungslücke ist bemerkenswert – zumal das Unternehmen gleichzeitig eine Milliarden-Partnerschaft vorantreibt und seit 31 Jahren in Folge die Dividende erhöht hat.

Bewertung und Fundamentaldaten

Das DCF-Modell beziffert den fairen Wert auf rund 70,93 US-Dollar, während die Aktie aktuell bei etwa 60,69 US-Dollar handelt. Laut dieser Analyse hat der Markt die künftigen Cashflows aus dem erweiterten Portfolio noch nicht vollständig eingepreist. Relevant dabei: Das Umsatzwachstum liegt bei 6,09 Prozent, während die Kapitalkosten mit 7,18 Prozent darüber liegen – ein Spread, der die Bewertung unter Druck hält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53,5x liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von rund 27,9x. Dieses Premium erklärt sich vor allem durch das „A3/A-"-Kreditrating und die langjährige Verlässlichkeit der monatlichen Ausschüttungen. Der Verschuldungsgrad von 5,4x gilt im REIT-Vergleich als solide.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Realty Income?

Portfolio und strategische Initiativen

Das Portfolio ist breit aufgestellt: 79 Prozent entfallen auf Einzelhandelsimmobilien, 15,4 Prozent auf Industrieobjekte und 3,1 Prozent auf Gaming-Immobilien. Diese Streuung soll sektorspezifische Risiken abfedern.

Konkret in Arbeit ist ein Joint Venture im Volumen von einer Milliarde US-Dollar, das rund 500 Einzelhandelsimmobilien umfassen soll. Ob diese Akquisitionen die Bewertungslücke schließen, hängt davon ab, wie schnell sie zum operativen Ergebnis beitragen – und wie sich die Zinsentwicklung in den kommenden Monaten gestaltet. Die Ausschüttungsquote von 75,2 Prozent lässt dabei ausreichend Spielraum, um die Dividendenserie fortzuführen.

Anzeige

Realty Income-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Realty Income-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Realty Income-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Realty Income-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Realty Income: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
Lanxess und BASF vs. Valneva und GlaxoSmithKline – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    #gabb #2070
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

    28.03.2026, 2249 Zeichen

    Realty Income notiert derzeit rund 14 Prozent unter dem fairen Wert, den Discounted-Cashflow-Modelle für den REIT ermitteln. Die Bewertungslücke ist bemerkenswert – zumal das Unternehmen gleichzeitig eine Milliarden-Partnerschaft vorantreibt und seit 31 Jahren in Folge die Dividende erhöht hat.

    Bewertung und Fundamentaldaten

    Das DCF-Modell beziffert den fairen Wert auf rund 70,93 US-Dollar, während die Aktie aktuell bei etwa 60,69 US-Dollar handelt. Laut dieser Analyse hat der Markt die künftigen Cashflows aus dem erweiterten Portfolio noch nicht vollständig eingepreist. Relevant dabei: Das Umsatzwachstum liegt bei 6,09 Prozent, während die Kapitalkosten mit 7,18 Prozent darüber liegen – ein Spread, der die Bewertung unter Druck hält.

    Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53,5x liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von rund 27,9x. Dieses Premium erklärt sich vor allem durch das „A3/A-"-Kreditrating und die langjährige Verlässlichkeit der monatlichen Ausschüttungen. Der Verschuldungsgrad von 5,4x gilt im REIT-Vergleich als solide.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Realty Income?

    Portfolio und strategische Initiativen

    Das Portfolio ist breit aufgestellt: 79 Prozent entfallen auf Einzelhandelsimmobilien, 15,4 Prozent auf Industrieobjekte und 3,1 Prozent auf Gaming-Immobilien. Diese Streuung soll sektorspezifische Risiken abfedern.

    Konkret in Arbeit ist ein Joint Venture im Volumen von einer Milliarde US-Dollar, das rund 500 Einzelhandelsimmobilien umfassen soll. Ob diese Akquisitionen die Bewertungslücke schließen, hängt davon ab, wie schnell sie zum operativen Ergebnis beitragen – und wie sich die Zinsentwicklung in den kommenden Monaten gestaltet. Die Ausschüttungsquote von 75,2 Prozent lässt dabei ausreichend Spielraum, um die Dividendenserie fortzuführen.

    Anzeige

    Realty Income-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Realty Income-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

    Die neusten Realty Income-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Realty Income-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Realty Income: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    VBV
    Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

    » Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

    » Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

    » Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

    » Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

    » Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
    D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
    Lanxess und BASF vs. Valneva und GlaxoSmithKline – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      #gabb #2070
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de