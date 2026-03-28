SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

SK Hynix Aktie: Auftragsflut sprengt Kapazitäten ( Finanztrends)

28.03.2026, 3716 Zeichen

Der KI-Boom beschert dem Speicherchip-Hersteller SK Hynix eine nie dagewesene Auftragsflut. Die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) ist derart gewaltig, dass das Management globale Technologiegiganten abweisen muss. Paradoxerweise trennten sich ausländische Investoren zuletzt im großen Stil von südkoreanischen Halbleiterwerten, was eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Marktstimmung offenbart.

Mehr Nachfrage als Angebot

Während Tech-Konzerne händeringend nach dreijährigen bis fünfjährigen Liefergarantien für ihre KI-Infrastruktur suchen, zieht SK Hynix die Reißleine. CEO Kwak Noh-Jung bestätigte kürzlich, dass das Unternehmen nicht mehr alle Anfragen für langfristige Verträge bedienen kann. Interne Schätzungen gehen davon aus, dass der Bedarf an Speicherchips die weltweiten Produktionskapazitäten aktuell um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Dieses Ungleichgewicht dürfte bis mindestens 2027 anhalten. Dem Konzern verleiht das mit seinem Marktanteil von 57 Prozent im HBM-Segment eine enorme Preissetzungsmacht. Anstatt jeden Auftrag sofort anzunehmen, priorisiert das Management nun den strategischen Ausbau der eigenen Infrastruktur.

Milliarden für den Ausbau

Um die Kapazitätslücke langfristig zu schließen, plant das Unternehmen gewaltige Ausgaben. Das Ziel ist der Aufbau einer Nettoliquidität von rund 75 Milliarden US-Dollar, um kommende KI-Projekte zu finanzieren. Ende 2025 lag dieser Wert noch bei umgerechnet 12,7 Billionen Won.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SK Hynix?

Zu den zentralen Bausteinen der Expansion gehören ein 400 Milliarden Dollar schwerer Halbleiter-Cluster im südkoreanischen Yongin sowie ein neues Werk im US-Bundesstaat Indiana. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen für knapp acht Milliarden Dollar EUV-Lithografiesysteme von ASML, um die Produktionseffizienz der HBM-Chips bis 2027 massiv zu steigern.

Das Paradoxon an der Börse

Trotz dieser operativen Dominanz erlebten südkoreanische Halbleiteraktien im Februar 2026 einen historischen Abverkauf durch ausländische Investoren. Auslöser für die Verunsicherung waren neue KI-Komprimierungstechnologien wie Googles "TurboQuant", die den Speicherbedarf theoretisch senken sollen. Analysten von Morgan Stanley und KB Securities werten diese Sorgen als unbegründet. Sie verweisen auf das sogenannte Jevons-Paradoxon: Eine höhere Effizienz senkt die Einstiegsbarrieren für KI-Anwendungen und treibt die Gesamtnachfrage nach Speicherchips letztlich weiter nach oben.

Die zugrundeliegende Stärke des Unternehmens spiegelt sich auch in den aktuellen Kursdaten wider. Trotz eines leichten Rücksetzers von 1,18 Prozent am Freitag verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn ein solides Plus von über 36 Prozent.

Anzeige

SK Hynix vor dem Wendepunkt? Diese Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.

Der Markt für Speicherchips wird auf absehbare Zeit von Angebotsengpässen diktiert. Da Technologiekonzerne aggressiv um die begrenzten HBM-Kapazitäten konkurrieren, nutzt SK Hynix seine Marktposition gezielt zur Durchsetzung vorteilhafter Konditionen. Die fundamentale Knappheit an Hochleistungsspeichern bildet somit ein stabiles Fundament für die mittelfristige Geschäftsentwicklung, das kurzfristige Schwankungen durch ausländische Kapitalabflüsse überlagert.

Anzeige

SK Hynix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SK Hynix-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten SK Hynix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SK Hynix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SK Hynix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    #gabb #2070
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Daido Moriyama
    Ligh and Shadow (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    28.03.2026, 3716 Zeichen

    Der KI-Boom beschert dem Speicherchip-Hersteller SK Hynix eine nie dagewesene Auftragsflut. Die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) ist derart gewaltig, dass das Management globale Technologiegiganten abweisen muss. Paradoxerweise trennten sich ausländische Investoren zuletzt im großen Stil von südkoreanischen Halbleiterwerten, was eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Marktstimmung offenbart.

    Mehr Nachfrage als Angebot

    Während Tech-Konzerne händeringend nach dreijährigen bis fünfjährigen Liefergarantien für ihre KI-Infrastruktur suchen, zieht SK Hynix die Reißleine. CEO Kwak Noh-Jung bestätigte kürzlich, dass das Unternehmen nicht mehr alle Anfragen für langfristige Verträge bedienen kann. Interne Schätzungen gehen davon aus, dass der Bedarf an Speicherchips die weltweiten Produktionskapazitäten aktuell um mehr als 20 Prozent übersteigt.

    Dieses Ungleichgewicht dürfte bis mindestens 2027 anhalten. Dem Konzern verleiht das mit seinem Marktanteil von 57 Prozent im HBM-Segment eine enorme Preissetzungsmacht. Anstatt jeden Auftrag sofort anzunehmen, priorisiert das Management nun den strategischen Ausbau der eigenen Infrastruktur.

    Milliarden für den Ausbau

    Um die Kapazitätslücke langfristig zu schließen, plant das Unternehmen gewaltige Ausgaben. Das Ziel ist der Aufbau einer Nettoliquidität von rund 75 Milliarden US-Dollar, um kommende KI-Projekte zu finanzieren. Ende 2025 lag dieser Wert noch bei umgerechnet 12,7 Billionen Won.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SK Hynix?

    Zu den zentralen Bausteinen der Expansion gehören ein 400 Milliarden Dollar schwerer Halbleiter-Cluster im südkoreanischen Yongin sowie ein neues Werk im US-Bundesstaat Indiana. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen für knapp acht Milliarden Dollar EUV-Lithografiesysteme von ASML, um die Produktionseffizienz der HBM-Chips bis 2027 massiv zu steigern.

    Das Paradoxon an der Börse

    Trotz dieser operativen Dominanz erlebten südkoreanische Halbleiteraktien im Februar 2026 einen historischen Abverkauf durch ausländische Investoren. Auslöser für die Verunsicherung waren neue KI-Komprimierungstechnologien wie Googles "TurboQuant", die den Speicherbedarf theoretisch senken sollen. Analysten von Morgan Stanley und KB Securities werten diese Sorgen als unbegründet. Sie verweisen auf das sogenannte Jevons-Paradoxon: Eine höhere Effizienz senkt die Einstiegsbarrieren für KI-Anwendungen und treibt die Gesamtnachfrage nach Speicherchips letztlich weiter nach oben.

    Die zugrundeliegende Stärke des Unternehmens spiegelt sich auch in den aktuellen Kursdaten wider. Trotz eines leichten Rücksetzers von 1,18 Prozent am Freitag verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn ein solides Plus von über 36 Prozent.

    Anzeige

    SK Hynix vor dem Wendepunkt? Diese Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.

    Der Markt für Speicherchips wird auf absehbare Zeit von Angebotsengpässen diktiert. Da Technologiekonzerne aggressiv um die begrenzten HBM-Kapazitäten konkurrieren, nutzt SK Hynix seine Marktposition gezielt zur Durchsetzung vorteilhafter Konditionen. Die fundamentale Knappheit an Hochleistungsspeichern bildet somit ein stabiles Fundament für die mittelfristige Geschäftsentwicklung, das kurzfristige Schwankungen durch ausländische Kapitalabflüsse überlagert.

    Anzeige

    SK Hynix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SK Hynix-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

    Die neusten SK Hynix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SK Hynix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    SK Hynix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

    » Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

    » Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

    » Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

    » Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

    » Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
    D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
    Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      #gabb #2070
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de