SK Hynix Aktie: Auftragsflut sprengt Kapazitäten ( Finanztrends)

28.03.2026, 3716 Zeichen

Der KI-Boom beschert dem Speicherchip-Hersteller SK Hynix eine nie dagewesene Auftragsflut. Die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) ist derart gewaltig, dass das Management globale Technologiegiganten abweisen muss. Paradoxerweise trennten sich ausländische Investoren zuletzt im großen Stil von südkoreanischen Halbleiterwerten, was eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Marktstimmung offenbart.

Mehr Nachfrage als Angebot

Während Tech-Konzerne händeringend nach dreijährigen bis fünfjährigen Liefergarantien für ihre KI-Infrastruktur suchen, zieht SK Hynix die Reißleine. CEO Kwak Noh-Jung bestätigte kürzlich, dass das Unternehmen nicht mehr alle Anfragen für langfristige Verträge bedienen kann. Interne Schätzungen gehen davon aus, dass der Bedarf an Speicherchips die weltweiten Produktionskapazitäten aktuell um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Dieses Ungleichgewicht dürfte bis mindestens 2027 anhalten. Dem Konzern verleiht das mit seinem Marktanteil von 57 Prozent im HBM-Segment eine enorme Preissetzungsmacht. Anstatt jeden Auftrag sofort anzunehmen, priorisiert das Management nun den strategischen Ausbau der eigenen Infrastruktur.

Milliarden für den Ausbau

Um die Kapazitätslücke langfristig zu schließen, plant das Unternehmen gewaltige Ausgaben. Das Ziel ist der Aufbau einer Nettoliquidität von rund 75 Milliarden US-Dollar, um kommende KI-Projekte zu finanzieren. Ende 2025 lag dieser Wert noch bei umgerechnet 12,7 Billionen Won.

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Zu den zentralen Bausteinen der Expansion gehören ein 400 Milliarden Dollar schwerer Halbleiter-Cluster im südkoreanischen Yongin sowie ein neues Werk im US-Bundesstaat Indiana. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen für knapp acht Milliarden Dollar EUV-Lithografiesysteme von ASML, um die Produktionseffizienz der HBM-Chips bis 2027 massiv zu steigern.

Das Paradoxon an der Börse

Trotz dieser operativen Dominanz erlebten südkoreanische Halbleiteraktien im Februar 2026 einen historischen Abverkauf durch ausländische Investoren. Auslöser für die Verunsicherung waren neue KI-Komprimierungstechnologien wie Googles "TurboQuant", die den Speicherbedarf theoretisch senken sollen. Analysten von Morgan Stanley und KB Securities werten diese Sorgen als unbegründet. Sie verweisen auf das sogenannte Jevons-Paradoxon: Eine höhere Effizienz senkt die Einstiegsbarrieren für KI-Anwendungen und treibt die Gesamtnachfrage nach Speicherchips letztlich weiter nach oben.

Die zugrundeliegende Stärke des Unternehmens spiegelt sich auch in den aktuellen Kursdaten wider. Trotz eines leichten Rücksetzers von 1,18 Prozent am Freitag verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn ein solides Plus von über 36 Prozent.

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Der Markt für Speicherchips wird auf absehbare Zeit von Angebotsengpässen diktiert. Da Technologiekonzerne aggressiv um die begrenzten HBM-Kapazitäten konkurrieren, nutzt SK Hynix seine Marktposition gezielt zur Durchsetzung vorteilhafter Konditionen. Die fundamentale Knappheit an Hochleistungsspeichern bildet somit ein stabiles Fundament für die mittelfristige Geschäftsentwicklung, das kurzfristige Schwankungen durch ausländische Kapitalabflüsse überlagert.

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(28.03.2026)

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