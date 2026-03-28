Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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28.03.2026, 2608 Zeichen
Anleger des Vanguard FTSE 250 UCITS ETF können sich auf den kommenden Mittwoch freuen. Mit der anstehenden Quartalsausschüttung rückt der Fokus erneut auf die mittelgroßen Unternehmen Großbritanniens, die als Kernstück der britischen Binnenwirtschaft gelten. Bei einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,10 Prozent bleibt der Fonds einer der kosteneffizientesten Wege, um abseits der Schwergewichte des FTSE 100 zu investieren.
Details zur Ausschüttung
Die am 11. März 2026 angekündigte Quartalsdividende steht nun kurz vor der Auszahlung. Für Investoren sind dabei folgende Eckdaten entscheidend:
- Dividendenhöhe: 0,1560 GBP pro Anteil
- Zahltag: 1. April 2026
- Ausschüttungsintervall: Quartalsweise
- Fondsvolumen: ca. 1.655 Millionen Euro
Der ETF setzt auf eine physische Replikation. Das bedeutet, dass die rund 251 im Index enthaltenen Unternehmen tatsächlich gekauft werden, um die Wertentwicklung des FTSE 250 möglichst präzise abzubilden.
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Britische Binnenwirtschaft im Fokus
Während der bekannte FTSE 100 stark von global agierenden Rohstoff- und Finanzkonzernen geprägt ist, gilt der FTSE 250 als deutlich präziserer Seismograph für die wirtschaftliche Lage im Vereinigten Königreich. Die Performance der enthaltenen Mid-Caps hängt eng mit der heimischen Inflation, den Zinsentscheidungen der Bank of England und dem allgemeinen Konsumklima zusammen.
Zuletzt blieb das Segment der mittelgroßen Werte ein zentraler Beobachtungspunkt für Marktteilnehmer. Die kommenden Wochen werden durch die anstehende Berichtssaison der Unternehmen weitere Klarheit darüber liefern, wie stabil sich die operativen Margen im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld entwickeln. Sektorspezifische Stärken oder Schwächen innerhalb der britischen Unternehmenslandschaft dürften hierbei deutlicher hervortreten.
Der Zahltag am 1. April markiert für Einkommensinvestoren den nächsten konkreten Fixpunkt. Parallel dazu wird die Entwicklung der britischen Wirtschaftsdaten darüber entscheiden, ob die Mid-Caps ihre Position gegenüber den Standardwerten behaupten können.
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