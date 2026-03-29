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Hims & Hers Aktie: Sicherheit kostet Marge ( Finanztrends)

29.03.2026, 2891 Zeichen

Der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers vollzieht eine radikale Kehrtwende in seinem lukrativen Geschäft mit Abnehmpräparaten. Nach einem rechtlichen Vergleich mit dem Pharmariesen Novo Nordisk verschwinden die umstrittenen, aber margenstarken Nachahmerprodukte zunehmend von der Plattform. Stattdessen setzt das Unternehmen nun auf teurere Originalmedikamente – ein Schritt, der zwar regulatorische Ruhe bringt, die Profitabilität jedoch spürbar belasten dürfte.

Fokus auf Originalpräparate

Anfang März legte Hims & Hers einen Patentstreit mit Novo Nordisk bei. Als Konsequenz integriert die Plattform nun Originalpräparate wie Ozempic und Wegovy in ihr Angebot. Zuvor hatte das Unternehmen stark auf sogenannte Compounding-Apotheken gesetzt, die den Wirkstoff Semaglutid selbst anmischten.

Diese Praxis rief im Februar nicht nur die Originalhersteller, sondern auch die US-Gesundheitsbehörde FDA auf den Plan. Die Aufseher kündigten schärfere Kontrollen für diese Nachahmerprodukte an, sobald die Lieferengpässe bei den Originalen behoben sind. Mit dem Strategiewechsel entzieht sich Hims & Hers nun diesem regulatorischen Druck.

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Der Wechsel zu den offiziell zugelassenen Medikamenten sichert dem Unternehmen einen verlässlichen und rechtlich einwandfreien Vertriebsweg. Analysten warnen allerdings vor den finanziellen Nebenwirkungen. Da der Einkauf der Originalmedikamente über Dritte deutlich teurer ist, dürften die Bruttomargen im Vergleich zu den selbstgemischten Varianten sinken. Einer aktuellen Marktanalyse zufolge könnte sich dadurch auch das Umsatzwachstum im restlichen Geschäftsjahr 2026 verlangsamen.

Die Börse honoriert dennoch die neu gewonnene Planungssicherheit. Seit dem Tiefpunkt bei rund 14,50 US-Dollar im Februar hat sich der Kurs deutlich erholt und notiert aktuell bei über 21 US-Dollar. Die Wall Street sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 24 US-Dollar sogar noch weiteres Aufwärtspotenzial.

Um dieses Potenzial abzurufen, muss Hims & Hers seine zahlungskräftige Privatkundschaft nun von den teureren Originalpräparaten überzeugen. Gleichzeitig wächst der Druck durch neue Wettbewerber im GLP-1-Markt. Experimentelle Wirkstoffe wie UBT251 liefern in klinischen Studien bereits vielversprechende Ergebnisse zur Blutzuckerkontrolle und Gewichtsreduktion und könnten die aktuelle Dominanz von Semaglutid mittelfristig herausfordern.

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    Autor: Finanztrends

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