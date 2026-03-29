» Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

29.03.2026, 2798 Zeichen

Intel ändert seine Verkaufsstrategie im Server-Segment deutlich. Statt den Markt in der Breite zu bedienen, zieht der Halbleiterkonzern bei wichtigen Prozessoren nun spürbar die Preise an. Dieser Schritt zeigt, dass das Unternehmen seine Produktion gezielt auf margenstarke KI-Chips umstellt und dabei Lieferengpässe bei älteren Modellen bewusst in Kauf nimmt.

Kapazitäten für die KI-Offensive

Ab dieser Woche müssen Kunden für bestimmte Server-Prozessoren wie Sapphire Rapids, Emerald Rapids und Granite Rapids tiefer in die Tasche greifen. Intel hat hier Preiserhöhungen von 12 bis 20 Prozent durchgesetzt. Ursache dafür ist eine strategische Verknappung des Angebots. Der Konzern fährt die Produktion von margenschwachen 10-Nanometer-Chips zurück, was bei einigen Modellen bereits zu extremen Lieferengpässen mit Wartezeiten bis in den April führt.

Diese frei werdenden Kapazitäten lenkt Intel massiv auf die neue 18A-Fertigungstechnologie und die kommenden KI-PC-Chips der Panther-Lake-Generation. Parallel dazu beginnt Ende März die Auslieferung der Core Ultra Series 3 Prozessoren für Geschäftskunden. Laut Unternehmensangaben verbessern sich die Produktionsausbeuten bei der neuen 18A-Technik stetig, was die Basis für über 200 geplante Laptop-Designs weltweit bildet.

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Preismacht stützt die Margen

Die Möglichkeit, zweistellige Preiserhöhungen im Server-Markt durchzusetzen, signalisiert, dass die Nachfrage nach KI-begleitender Hardware das Angebot derzeit übersteigt. Marktbeobachter werten diese neu gewonnene Preismacht als positiven Hebel für Intels zukünftige Margen und den Cashflow. An der Börse reagierten Anleger zuletzt dennoch etwas zurückhaltend: Die Aktie ging am Freitag mit einem Minus von 2,70 Prozent bei 37,44 Euro aus dem Handel. Auf Sicht der letzten zwölf Monate steht für das Papier allerdings weiterhin ein massives Plus von rund 71 Prozent zu Buche.

Trotz der klaren strategischen Neuausrichtung bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll. Konkurrenten wie AMD und Anbieter von ARM-basierten Chips üben weiterhin starken Druck im klassischen PC-Segment aus. Zudem könnten steigende Speicherpreise die allgemeine Hardware-Nachfrage dämpfen. Intels wirtschaftlicher Erfolg in den kommenden Quartalen hängt nun direkt davon ab, wie reibungslos die Auslieferung der neuen 18A-Chips in großen Stückzahlen gelingt.

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(29.03.2026)

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