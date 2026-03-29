Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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29.03.2026, 3284 Zeichen
Der Softwarekonzern bittet für seine Künstliche Intelligenz massiv zur Kasse – sowohl sich selbst als auch seine Kunden. Während die geplanten Infrastruktur-Ausgaben für 2026 historische Dimensionen annehmen, wächst an der Wall Street die Skepsis über die kurzfristige Rentabilität. Um die enormen Kosten abzufedern, greift das Management nun zu einer bewährten Methode: neuen Premium-Paketen und globalen Preiserhöhungen.
Rekordausgaben drücken auf den Kurs
Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026 Kapitalausgaben in Höhe von gewaltigen 146 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 230 Prozent innerhalb von nur zwei Jahren. Diese sogenannte „KI-Steuer“ hinterlässt deutliche Spuren in der Bewertung des Technologiegiganten. Am Freitag rutschte das Papier auf ein neues 52-Wochen-Tief von 310,25 Euro ab, womit sich der Kursverlust seit Jahresbeginn auf über 23 Prozent summiert. Anleger fordern zunehmend einen klaren Plan, wie die Milliardeninvestitionen in maßgeschneiderte Chips und gigantische Rechenzentren wieder eingespielt werden sollen.
Eigene Wege beim Ausbau
Ein zentraler Baustein dieser Infrastruktur-Offensive ist das Projekt „Stargate“. Microsoft hat die Leitung für die gigantische Rechenzentrumserweiterung in Abilene, Texas, nun offiziell von OpenAI übernommen. Der Komplex soll künftig zwei neue KI-Fabriken sowie ein eigenes Kraftwerk umfassen und eine Rechenleistung von 2,1 Gigawatt bereitstellen. Dieser Schritt unterstreicht den Willen des Konzerns, die Kontrolle über die benötigte Hardware für seine Azure-Dienste selbst in der Hand zu behalten und langfristige Kapazitäten zu sichern.
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Höhere Preise sollen Margen schützen
Um die explodierenden Baukosten zu kompensieren, dreht das Management an der Preisschraube. Am 1. Mai 2026 startet mit „Microsoft 365 E7“ eine neue, teurere Premium-Software-Suite, die erweiterte Copilot-Funktionen integriert. Parallel dazu steigen zum 1. Juli die globalen Preise für bestehende kommerzielle Pakete. Gleichzeitig sichert sich das Unternehmen durch langfristige Verträge ab. Die vertraglich zugesicherten, aber noch nicht abgerechneten Umsätze haben sich im Jahresvergleich auf 625 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Allerdings stammen rund 45 Prozent dieses Volumens direkt von OpenAI, was ein gewisses Klumpenrisiko auf Kundenseite birgt.
Die kurzfristige Priorität liegt nun klar auf der Verteidigung der Gewinnmargen. Ein kürzlich verhängter Einstellungsstopp in den Cloud- und Vertriebsabteilungen belegt, dass das Unternehmen die operativen Kosten bereits strafft. Mit der Einführung der neuen Preisstruktur im Juli 2026 steht der nächste konkrete Härtetest an, bei dem die Zahlungsbereitschaft der Firmenkunden für die integrierten KI-Werkzeuge direkt auf die Probe gestellt wird.
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