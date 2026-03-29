SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)

29.03.2026, 3284 Zeichen

Der Softwarekonzern bittet für seine Künstliche Intelligenz massiv zur Kasse – sowohl sich selbst als auch seine Kunden. Während die geplanten Infrastruktur-Ausgaben für 2026 historische Dimensionen annehmen, wächst an der Wall Street die Skepsis über die kurzfristige Rentabilität. Um die enormen Kosten abzufedern, greift das Management nun zu einer bewährten Methode: neuen Premium-Paketen und globalen Preiserhöhungen.

Rekordausgaben drücken auf den Kurs

Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026 Kapitalausgaben in Höhe von gewaltigen 146 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 230 Prozent innerhalb von nur zwei Jahren. Diese sogenannte „KI-Steuer“ hinterlässt deutliche Spuren in der Bewertung des Technologiegiganten. Am Freitag rutschte das Papier auf ein neues 52-Wochen-Tief von 310,25 Euro ab, womit sich der Kursverlust seit Jahresbeginn auf über 23 Prozent summiert. Anleger fordern zunehmend einen klaren Plan, wie die Milliardeninvestitionen in maßgeschneiderte Chips und gigantische Rechenzentren wieder eingespielt werden sollen.

Eigene Wege beim Ausbau

Ein zentraler Baustein dieser Infrastruktur-Offensive ist das Projekt „Stargate“. Microsoft hat die Leitung für die gigantische Rechenzentrumserweiterung in Abilene, Texas, nun offiziell von OpenAI übernommen. Der Komplex soll künftig zwei neue KI-Fabriken sowie ein eigenes Kraftwerk umfassen und eine Rechenleistung von 2,1 Gigawatt bereitstellen. Dieser Schritt unterstreicht den Willen des Konzerns, die Kontrolle über die benötigte Hardware für seine Azure-Dienste selbst in der Hand zu behalten und langfristige Kapazitäten zu sichern.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Microsoft?

Höhere Preise sollen Margen schützen

Um die explodierenden Baukosten zu kompensieren, dreht das Management an der Preisschraube. Am 1. Mai 2026 startet mit „Microsoft 365 E7“ eine neue, teurere Premium-Software-Suite, die erweiterte Copilot-Funktionen integriert. Parallel dazu steigen zum 1. Juli die globalen Preise für bestehende kommerzielle Pakete. Gleichzeitig sichert sich das Unternehmen durch langfristige Verträge ab. Die vertraglich zugesicherten, aber noch nicht abgerechneten Umsätze haben sich im Jahresvergleich auf 625 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Allerdings stammen rund 45 Prozent dieses Volumens direkt von OpenAI, was ein gewisses Klumpenrisiko auf Kundenseite birgt.

Die kurzfristige Priorität liegt nun klar auf der Verteidigung der Gewinnmargen. Ein kürzlich verhängter Einstellungsstopp in den Cloud- und Vertriebsabteilungen belegt, dass das Unternehmen die operativen Kosten bereits strafft. Mit der Einführung der neuen Preisstruktur im Juli 2026 steht der nächste konkrete Härtetest an, bei dem die Zahlungsbereitschaft der Firmenkunden für die integrierten KI-Werkzeuge direkt auf die Probe gestellt wird.

Anzeige

Microsoft-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Microsoft-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Microsoft-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Microsoft-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(29.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

» Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

» Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)

» AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)

» W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)

» Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)

» Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)

» Ethereum: Institutionen kaufen, Retail zögert ( Finanztrends)

» Hims & Hers Aktie: Sicherheit kostet Marge ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    29.03.2026, 3284 Zeichen

    Der Softwarekonzern bittet für seine Künstliche Intelligenz massiv zur Kasse – sowohl sich selbst als auch seine Kunden. Während die geplanten Infrastruktur-Ausgaben für 2026 historische Dimensionen annehmen, wächst an der Wall Street die Skepsis über die kurzfristige Rentabilität. Um die enormen Kosten abzufedern, greift das Management nun zu einer bewährten Methode: neuen Premium-Paketen und globalen Preiserhöhungen.

    Rekordausgaben drücken auf den Kurs

    Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026 Kapitalausgaben in Höhe von gewaltigen 146 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 230 Prozent innerhalb von nur zwei Jahren. Diese sogenannte „KI-Steuer“ hinterlässt deutliche Spuren in der Bewertung des Technologiegiganten. Am Freitag rutschte das Papier auf ein neues 52-Wochen-Tief von 310,25 Euro ab, womit sich der Kursverlust seit Jahresbeginn auf über 23 Prozent summiert. Anleger fordern zunehmend einen klaren Plan, wie die Milliardeninvestitionen in maßgeschneiderte Chips und gigantische Rechenzentren wieder eingespielt werden sollen.

    Eigene Wege beim Ausbau

    Ein zentraler Baustein dieser Infrastruktur-Offensive ist das Projekt „Stargate“. Microsoft hat die Leitung für die gigantische Rechenzentrumserweiterung in Abilene, Texas, nun offiziell von OpenAI übernommen. Der Komplex soll künftig zwei neue KI-Fabriken sowie ein eigenes Kraftwerk umfassen und eine Rechenleistung von 2,1 Gigawatt bereitstellen. Dieser Schritt unterstreicht den Willen des Konzerns, die Kontrolle über die benötigte Hardware für seine Azure-Dienste selbst in der Hand zu behalten und langfristige Kapazitäten zu sichern.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Microsoft?

    Höhere Preise sollen Margen schützen

    Um die explodierenden Baukosten zu kompensieren, dreht das Management an der Preisschraube. Am 1. Mai 2026 startet mit „Microsoft 365 E7“ eine neue, teurere Premium-Software-Suite, die erweiterte Copilot-Funktionen integriert. Parallel dazu steigen zum 1. Juli die globalen Preise für bestehende kommerzielle Pakete. Gleichzeitig sichert sich das Unternehmen durch langfristige Verträge ab. Die vertraglich zugesicherten, aber noch nicht abgerechneten Umsätze haben sich im Jahresvergleich auf 625 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Allerdings stammen rund 45 Prozent dieses Volumens direkt von OpenAI, was ein gewisses Klumpenrisiko auf Kundenseite birgt.

    Die kurzfristige Priorität liegt nun klar auf der Verteidigung der Gewinnmargen. Ein kürzlich verhängter Einstellungsstopp in den Cloud- und Vertriebsabteilungen belegt, dass das Unternehmen die operativen Kosten bereits strafft. Mit der Einführung der neuen Preisstruktur im Juli 2026 steht der nächste konkrete Härtetest an, bei dem die Zahlungsbereitschaft der Firmenkunden für die integrierten KI-Werkzeuge direkt auf die Probe gestellt wird.

    Anzeige

    Microsoft-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Microsoft-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

    Die neusten Microsoft-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Microsoft-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (29.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Baader Bank
    Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

    » Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

    » Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)

    » AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)

    » W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)

    » Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)

    » Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)

    » Ethereum: Institutionen kaufen, Retail zögert ( Finanztrends)

    » Hims & Hers Aktie: Sicherheit kostet Marge ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
    Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de