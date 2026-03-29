SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)

29.03.2026, 3180 Zeichen

Der Pharmakonzern Pfizer meldet gleich zwei wichtige Fortschritte in seiner klinischen Forschung. Neben positiven Phase-3-Daten für ein Prostatakrebs-Medikament steht der Zulassungsantrag für einen neuen Borreliose-Impfstoff in den USA an. Diese Entwicklungen unterstreichen den strategischen Umbau des Unternehmens und lenken den Blick der Investoren auf die Zeit nach dem Abflauen des Corona-Geschäfts.

Fortschritte in Onkologie und Prävention

Im Bereich der Krebsforschung lieferte die sogenannte TALAPRO-3-Studie erfreuliche Ergebnisse. Die Kombinationstherapie aus den Wirkstoffen Talzenna und Xtandi zeigte bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs eine signifikante Verbesserung der Überlebensrate ohne weiteres messbares Tumorwachstum. Dieser klinische Erfolg passt zur erklärten Strategie des Managements, den Fokus verstärkt auf spezialisierte Therapiebereiche zu legen.

Parallel dazu treibt Pfizer gemeinsam mit dem Partner Valneva die FDA-Zulassung für den Borreliose-Impfstoffkandidaten PF-0730740 voran. Die jüngsten Daten belegen eine Wirksamkeit von gut 73 Prozent nach der vierten Dosis. Ein kleines Hindernis für die großflächige statistische Auswertung war lediglich die geringer als erwartete Anzahl natürlicher Infektionen während des Studienzeitraums in Nordamerika und Europa. Sollte die Zulassung erfolgen, wäre es die erste verfügbare Borreliose-Impfung für Menschen in den USA seit über zwei Jahrzehnten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pfizer?

Solide Zahlen stützen den Kurs

Finanziell scheint der Konzern die jüngste Durststrecke hinter sich zu lassen. Im vierten Quartal 2025 übertraf Pfizer mit einem Gewinn von 0,66 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 17,56 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Das Gesamtjahr schloss das Unternehmen trotz einiger Abschreibungen mit einem soliden Nettogewinn von knapp 7,8 Milliarden US-Dollar ab.

An der Börse wird diese fundamentale Stabilisierung honoriert. Trotz eines leichten Rücksetzers am Freitag auf einen Schlusskurs von 23,51 Euro notiert das Papier nur knapp unter seinem erst in dieser Woche markierten 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn steht für die Aktie ein Plus von über neun Prozent zu Buche.

Adipositas als nächster Wachstumstreiber

Für die zukünftige Ausrichtung rückt nun zunehmend der lukrative Markt für Adipositas-Behandlungen in den Mittelpunkt. Nach der zehn Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Metsera plant Pfizer, noch im laufenden Jahr 2026 die entscheidenden Phase-3-Studien für den Abnehm-Kandidaten PF'3944 zu starten. Analysten wie die Experten von Jefferies sehen in dieser Pipeline erhebliches langfristiges Potenzial und bekräftigten zuletzt ihre Kaufempfehlung mit einem ambitionierten Kursziel von 34 US-Dollar.

Anzeige

Pfizer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Pfizer-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Pfizer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Pfizer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(29.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)

» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

» Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

» Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)

» Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

» Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)

» AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)

» W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)

» Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    29.03.2026, 3180 Zeichen

    Der Pharmakonzern Pfizer meldet gleich zwei wichtige Fortschritte in seiner klinischen Forschung. Neben positiven Phase-3-Daten für ein Prostatakrebs-Medikament steht der Zulassungsantrag für einen neuen Borreliose-Impfstoff in den USA an. Diese Entwicklungen unterstreichen den strategischen Umbau des Unternehmens und lenken den Blick der Investoren auf die Zeit nach dem Abflauen des Corona-Geschäfts.

    Fortschritte in Onkologie und Prävention

    Im Bereich der Krebsforschung lieferte die sogenannte TALAPRO-3-Studie erfreuliche Ergebnisse. Die Kombinationstherapie aus den Wirkstoffen Talzenna und Xtandi zeigte bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs eine signifikante Verbesserung der Überlebensrate ohne weiteres messbares Tumorwachstum. Dieser klinische Erfolg passt zur erklärten Strategie des Managements, den Fokus verstärkt auf spezialisierte Therapiebereiche zu legen.

    Parallel dazu treibt Pfizer gemeinsam mit dem Partner Valneva die FDA-Zulassung für den Borreliose-Impfstoffkandidaten PF-0730740 voran. Die jüngsten Daten belegen eine Wirksamkeit von gut 73 Prozent nach der vierten Dosis. Ein kleines Hindernis für die großflächige statistische Auswertung war lediglich die geringer als erwartete Anzahl natürlicher Infektionen während des Studienzeitraums in Nordamerika und Europa. Sollte die Zulassung erfolgen, wäre es die erste verfügbare Borreliose-Impfung für Menschen in den USA seit über zwei Jahrzehnten.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pfizer?

    Solide Zahlen stützen den Kurs

    Finanziell scheint der Konzern die jüngste Durststrecke hinter sich zu lassen. Im vierten Quartal 2025 übertraf Pfizer mit einem Gewinn von 0,66 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 17,56 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Das Gesamtjahr schloss das Unternehmen trotz einiger Abschreibungen mit einem soliden Nettogewinn von knapp 7,8 Milliarden US-Dollar ab.

    An der Börse wird diese fundamentale Stabilisierung honoriert. Trotz eines leichten Rücksetzers am Freitag auf einen Schlusskurs von 23,51 Euro notiert das Papier nur knapp unter seinem erst in dieser Woche markierten 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn steht für die Aktie ein Plus von über neun Prozent zu Buche.

    Adipositas als nächster Wachstumstreiber

    Für die zukünftige Ausrichtung rückt nun zunehmend der lukrative Markt für Adipositas-Behandlungen in den Mittelpunkt. Nach der zehn Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Metsera plant Pfizer, noch im laufenden Jahr 2026 die entscheidenden Phase-3-Studien für den Abnehm-Kandidaten PF'3944 zu starten. Analysten wie die Experten von Jefferies sehen in dieser Pipeline erhebliches langfristiges Potenzial und bekräftigten zuletzt ihre Kaufempfehlung mit einem ambitionierten Kursziel von 34 US-Dollar.

    Anzeige

    Pfizer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Pfizer-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

    Die neusten Pfizer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Pfizer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (29.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)

    » Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

    » Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

    » Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)

    » Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

    » Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)

    » AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)

    » W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)

    » Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
    Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de