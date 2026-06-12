Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
12.06.2026, 2474 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8785
Folge 06/26 (insg. Ep. 18) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 18 geht es um eine zuletzt schwierige Phase für die Strategie, mit den vergangenen Wochen ist Ritschy nicht zufrieden.Jetzt wurde das Portfolio erneut einer bedeutenden strategischen Neuausrichtung unterzogen. Während ein selektives Engagement in energienahen Themen beibehalten wurde, erfolgte eine deutliche Ausweitung der Allokation in die Bereiche Technologie, Künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen und Verteidigung. Ritschy hat diesmal Louis mitgenommen und wir erwähnen auch SpaceX und die österreichische AT&S.
Hören: https://open.spotify.com/episode/2uAwnfm4RAdr1llrpO2wRc
Harald Suekar ist Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem Jus-Studium, gehen zu Hofer, Aral, bleiben lange bei McDonalds, Harald war Österreich-Chef (incl. Börsenkurs-Watching), und dem GAK (Präsident), haben eine Südstadt-Anekdote, landen dann mal bei der Alpha Group und dem Credo "Ich bin der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat — und der Ihren Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt". Zum Schluss sprechen wir auch noch über Bestseller wie die Fast Food Falle, ein neues Werk und eigene Songs samt Hörbeispiel. Harald war zudem Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes.
https://haraldsuekar.com
https://soundcloud.com/remix77/tracks
NEU: https://www.amazon.de/Das-Meeting-Playbook-Besprechung-verbessern/
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/20ljFOl6Y0JAVCdYFKUDK5
- ATX stärker
- Do&Co und AT&S gesucht
- PIR-News: Starke DO & CO-News, Andritz-Großauftrag, Neues zu Kontron, Semperit, Post, Research zu RBI und Erste Group, SpaceX im global market
- Unterschied zwischen Semperit und Kontron
- Ute Greutter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ihre UKcom Finance wächst weiter als Boutique für IR- und IPO-Beratung ergänzt um Financial Literacy
- Börse Frankfurt mit DAX im Minus, gestern Symrise Sieben-Rise
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)
Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awardverleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)
» PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag (Christine Petzwinkler)
» ATX knackt 6.200-Punkte-Marke: Wiener Börse feiert Rekordtag mit über 3 ...
» Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordnive...
» Wiener Börse zu Mittag auf All-time-High-Niveau: Do&Co, Wienerberger und...
» Vom Schachtelwirt zum Sparringpartner: Harald Suekar über Karrierebrüche...
» Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Francotyp-Postalia, Nokia, Klondike ...
- Wie Manz, AT&S, Wirecard, Ahlers, Merck KGaA und ...
- Wie Deutsche Bank, HeidelbergCement, Siemens Ener...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: BTV steigt 9,52 Pr...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 3,06 Prozent zu
- SpaceX-Aktie startet stark
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wiederholung des spektakulären 27. Februar 2026?
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
12.06.2026, 2474 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8785
Folge 06/26 (insg. Ep. 18) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 18 geht es um eine zuletzt schwierige Phase für die Strategie, mit den vergangenen Wochen ist Ritschy nicht zufrieden.Jetzt wurde das Portfolio erneut einer bedeutenden strategischen Neuausrichtung unterzogen. Während ein selektives Engagement in energienahen Themen beibehalten wurde, erfolgte eine deutliche Ausweitung der Allokation in die Bereiche Technologie, Künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen und Verteidigung. Ritschy hat diesmal Louis mitgenommen und wir erwähnen auch SpaceX und die österreichische AT&S.
Hören: https://open.spotify.com/episode/2uAwnfm4RAdr1llrpO2wRc
Harald Suekar ist Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem Jus-Studium, gehen zu Hofer, Aral, bleiben lange bei McDonalds, Harald war Österreich-Chef (incl. Börsenkurs-Watching), und dem GAK (Präsident), haben eine Südstadt-Anekdote, landen dann mal bei der Alpha Group und dem Credo "Ich bin der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat — und der Ihren Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt". Zum Schluss sprechen wir auch noch über Bestseller wie die Fast Food Falle, ein neues Werk und eigene Songs samt Hörbeispiel. Harald war zudem Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes.
https://haraldsuekar.com
https://soundcloud.com/remix77/tracks
NEU: https://www.amazon.de/Das-Meeting-Playbook-Besprechung-verbessern/
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/20ljFOl6Y0JAVCdYFKUDK5
- ATX stärker
- Do&Co und AT&S gesucht
- PIR-News: Starke DO & CO-News, Andritz-Großauftrag, Neues zu Kontron, Semperit, Post, Research zu RBI und Erste Group, SpaceX im global market
- Unterschied zwischen Semperit und Kontron
- Ute Greutter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ihre UKcom Finance wächst weiter als Boutique für IR- und IPO-Beratung ergänzt um Financial Literacy
- Börse Frankfurt mit DAX im Minus, gestern Symrise Sieben-Rise
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)
Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awardverleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)
» PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag (Christine Petzwinkler)
» ATX knackt 6.200-Punkte-Marke: Wiener Börse feiert Rekordtag mit über 3 ...
» Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordnive...
» Wiener Börse zu Mittag auf All-time-High-Niveau: Do&Co, Wienerberger und...
» Vom Schachtelwirt zum Sparringpartner: Harald Suekar über Karrierebrüche...
» Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Francotyp-Postalia, Nokia, Klondike ...
- Wie Manz, AT&S, Wirecard, Ahlers, Merck KGaA und ...
- Wie Deutsche Bank, HeidelbergCement, Siemens Ener...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: BTV steigt 9,52 Pr...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 3,06 Prozent zu
- SpaceX-Aktie startet stark
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wiederholung des spektakulären 27. Februar 2026?
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck