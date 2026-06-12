» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)

12.06.2026, 2474 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8785

Folge 06/26 (insg. Ep. 18) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 18 geht es um eine zuletzt schwierige Phase für die Strategie, mit den vergangenen Wochen ist Ritschy nicht zufrieden.Jetzt wurde das Portfolio erneut einer bedeutenden strategischen Neuausrichtung unterzogen. Während ein selektives Engagement in energienahen Themen beibehalten wurde, erfolgte eine deutliche Ausweitung der Allokation in die Bereiche Technologie, Künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen und Verteidigung. Ritschy hat diesmal Louis mitgenommen und wir erwähnen auch SpaceX und die österreichische AT&S.

Hören: https://open.spotify.com/episode/2uAwnfm4RAdr1llrpO2wRc

Harald Suekar ist Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem Jus-Studium, gehen zu Hofer, Aral, bleiben lange bei McDonalds, Harald war Österreich-Chef (incl. Börsenkurs-Watching), und dem GAK (Präsident), haben eine Südstadt-Anekdote, landen dann mal bei der Alpha Group und dem Credo "Ich bin der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat — und der Ihren Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt". Zum Schluss sprechen wir auch noch über Bestseller wie die Fast Food Falle, ein neues Werk und eigene Songs samt Hörbeispiel. Harald war zudem Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes.

https://haraldsuekar.com

https://soundcloud.com/remix77/tracks

NEU: https://www.amazon.de/Das-Meeting-Playbook-Besprechung-verbessern/

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/20ljFOl6Y0JAVCdYFKUDK5

- ATX stärker

- Do&Co und AT&S gesucht

- PIR-News: Starke DO & CO-News, Andritz-Großauftrag, Neues zu Kontron, Semperit, Post, Research zu RBI und Erste Group, SpaceX im global market

- Unterschied zwischen Semperit und Kontron

- Ute Greutter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ihre UKcom Finance wächst weiter als Boutique für IR- und IPO-Beratung ergänzt um Financial Literacy

- Börse Frankfurt mit DAX im Minus, gestern Symrise Sieben-Rise

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)

(12.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awardverleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.

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