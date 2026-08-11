Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö (audio cd.at)

11.08.2026, 1611 Zeichen

Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingeladen. Ihre Idee: Auf Sicht 6 Monate je ein Pick mit Notiz in Österreich, Europa und international. Ich hab freilich im Rahmen des Regelwerks getrickst.

- hier ein Auszug aus dem Talk der Original-Folge: Die Passage, in der wir u.a. über den Verbund sprechen:

https://open.spotify.com/episode/6fLS5oxDb8L4zvD5Z9Jbuh

- die Passage, in der wir u.a. über Innio, also irgendwie Jenbacher neu sprechen.

https://open.spotify.com/episode/45pyYpfPeH8hRoZzVyTCkv

- die Passage, in der wir über Asta Energy sprechen.

https://open.spotify.com/episode/7ns2ANy6XsyUL34PP71sox

- die Passage, in der wir über Frequentis sprechen.

https://open.spotify.com/episode/08yZUoJC9oTB4agxTPkmtb

- die Passage, in der wir über Bajaj Mobility sprechen.

https://open.spotify.com/episode/6eFGo3mu46Xpt4YhdPLsqK

Zur Original-Folge mit Julia Kistner: https://open.spotify.com/episode/0h4sSmAjO12Gu8ddE5FSiC?si=97b9172f10db4a67

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/30OVWa7znVg0qLksygksaZ

- ATX unverändert

- AT&S vorne

- 40-Prozent-Woche bei Bajaj Mobility

- PIR-News zu Kontron

- Wienerlied mit meinem Onkel

- Philip Tüttö läutet die Opening Bell für Montag. Mit SLG Treasury und der Treasury & Finance Convention 2026 war er unser Sparring-Partner für das jüngste Monthly Main Event im Podcast-Bereich und Börse Social Magazine im Print-Bereich

- Deutsche Börse Frankfurt: DAX fester

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)

(11.08.2026)

BSN Podcasts

Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Wienerberger, FACC, CA Immo, Strabag, RBI, Addiko Bank, DO&CO, EVN, VIG, Polytec Group, Frequentis, voestalpine, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

Random Partner Verbund

Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer, knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu Uniqa und RBI (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö (aud...

» LinkedIn-NL: Podcastwelle mit Julia, Vokabeln mit dem Sohn und Wienerlie...

» PIR-News zu Frequentis, Andritz, wienerberger, Research zu Uniqa, Post (...

» ATX gibt leicht nach: Do&Co-Werbecoup durch Trump, Wienerberger-CEO trit...

» Alles Gute an Heimo Scheuch! (Christian Drastil)

» Aktienduell im Energiesektor: Warum ein Wechsel von E.ON zu RWE ins Spie...

» Wiener Börse Party #1218: ATX leichter, Trump versteckt sich in Do&Co-Co...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Bajaj Mobility und Österre...