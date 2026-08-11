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Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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11.08.2026, 1611 Zeichen

Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingeladen. Ihre Idee: Auf Sicht 6 Monate je ein Pick mit Notiz in Österreich, Europa und international. Ich hab freilich im Rahmen des Regelwerks getrickst.
- hier ein Auszug aus dem Talk der Original-Folge: Die Passage, in der wir u.a. über den Verbund sprechen:
https://open.spotify.com/episode/6fLS5oxDb8L4zvD5Z9Jbuh
- die Passage, in der wir u.a. über Innio, also irgendwie Jenbacher neu sprechen.
https://open.spotify.com/episode/45pyYpfPeH8hRoZzVyTCkv
- die Passage, in der wir über Asta Energy sprechen.
https://open.spotify.com/episode/7ns2ANy6XsyUL34PP71sox
- die Passage, in der wir über Frequentis sprechen.
https://open.spotify.com/episode/08yZUoJC9oTB4agxTPkmtb
- die Passage, in der wir über Bajaj Mobility sprechen.
https://open.spotify.com/episode/6eFGo3mu46Xpt4YhdPLsqK

Zur Original-Folge mit Julia Kistner: https://open.spotify.com/episode/0h4sSmAjO12Gu8ddE5FSiC?si=97b9172f10db4a67

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/30OVWa7znVg0qLksygksaZ
- ATX unverändert
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- 40-Prozent-Woche bei Bajaj Mobility
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- Philip Tüttö läutet die Opening Bell für Montag. Mit SLG Treasury und der Treasury & Finance Convention 2026 war er unser Sparring-Partner für das jüngste Monthly Main Event im Podcast-Bereich und Börse Social Magazine im Print-Bereich
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX fester
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)


(11.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl




 

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Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

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