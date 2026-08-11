Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
11.08.2026, 1611 Zeichen
Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingeladen. Ihre Idee: Auf Sicht 6 Monate je ein Pick mit Notiz in Österreich, Europa und international. Ich hab freilich im Rahmen des Regelwerks getrickst.
- hier ein Auszug aus dem Talk der Original-Folge: Die Passage, in der wir u.a. über den Verbund sprechen:
https://open.spotify.com/episode/6fLS5oxDb8L4zvD5Z9Jbuh
- die Passage, in der wir u.a. über Innio, also irgendwie Jenbacher neu sprechen.
https://open.spotify.com/episode/45pyYpfPeH8hRoZzVyTCkv
- die Passage, in der wir über Asta Energy sprechen.
https://open.spotify.com/episode/7ns2ANy6XsyUL34PP71sox
- die Passage, in der wir über Frequentis sprechen.
https://open.spotify.com/episode/08yZUoJC9oTB4agxTPkmtb
- die Passage, in der wir über Bajaj Mobility sprechen.
https://open.spotify.com/episode/6eFGo3mu46Xpt4YhdPLsqK
Zur Original-Folge mit Julia Kistner: https://open.spotify.com/episode/0h4sSmAjO12Gu8ddE5FSiC?si=97b9172f10db4a67
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/30OVWa7znVg0qLksygksaZ
- ATX unverändert
- AT&S vorne
- 40-Prozent-Woche bei Bajaj Mobility
- PIR-News zu Kontron
- Wienerlied mit meinem Onkel
- Philip Tüttö läutet die Opening Bell für Montag. Mit SLG Treasury und der Treasury & Finance Convention 2026 war er unser Sparring-Partner für das jüngste Monthly Main Event im Podcast-Bereich und Börse Social Magazine im Print-Bereich
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX fester
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)
Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl
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- die Passage, in der wir über Bajaj Mobility sprechen.
https://open.spotify.com/episode/6eFGo3mu46Xpt4YhdPLsqK
Zur Original-Folge mit Julia Kistner: https://open.spotify.com/episode/0h4sSmAjO12Gu8ddE5FSiC?si=97b9172f10db4a67
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