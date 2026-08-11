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ATX-Trends: wienerberger, DO & CO, VIG, AT&S ...

11.08.2026, 2728 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt ist gestern Montag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Der Leitindex ATX gewann zum Handelsschluss 0,01 Prozent auf 6.653,15 Punkte. Der ATX Prime gab hingegen um 0,02 Prozent auf 3.276,95 Zähler nach. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich mit leichten Gewinnen.

Im Fokus stand weiterhin der Iran-Krieg. Zwar hatten sowohl der Iran als auch die USA zuletzt von einer absehbaren Einigung zur Wiederaufnahme des freien Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz gesprochen. Allerdings gab es seit Kriegsbeginn schon etliche Kehrtwenden und die Gemengelage ist äußerst komplex. So bekräftigte der Iran am Montag einmal mehr, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu erheben. Wie Außenamtssprecher Esmail Baghaei sagte, erarbeite der Iran gemeinsam mit dem Oman "Mechanismen zur Überwachung der Sicherheit, zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung der Kriminalität auf See". Für die maritimen Dienstleistungen für Schiffe würden entsprechende Gebühren und Entgelte erhoben. Der Streit um die Durchfahrtsrechte auf einer internationalen Schlüsselroute für Öl, Gas und Düngemittel gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. In der Folge stiegen auch die Ölpreise zuletzt wieder deutlich.

In Wien rückte auf Unternehmensebene Wienerberger in den Fokus. Der langjährige Chef des Baustoffkonzerns, Heimo Scheuch, hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Nach mehr als 17 Jahren an der Konzernspitze bat er den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats. Der Aufsichtsrat stimmte dem Wunsch am Montag zu und ernannte Vize-Chef Gerhard Hanke zum interimistischen Nachfolger. Wienerberger wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal morgen Mittwoch präsentieren. Die Aktien gaben um 2,02 Prozent nach und bildeten das ATX-Schlusslicht. Auch der Caterer Do&Co wird morgen Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen. Gestern Montag gaben die Werte um 1,71 Prozent nach. Die meisten Bankaktien standen, wie schon am Freitag, im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Bawag verloren 1,37 Prozent, RBI 1,20 Prozent. Erste Group legten hingegen um 0,83 Prozent zu. Zudem fiel die Aktie des Versicherers VIG um 1,81 Prozent. Europaweit verzeichneten Technologiewerte Gewinne. Diesem Trend schloss sich Aktien von AT&S mit einem kräftigen Plus von 3,20 Prozent an. Von gestiegenen Ölpreisen profitierten OMV-Titel mit plus 2,47 Prozent und SBO-Aktien mit Gewinnen von 1,94 Prozent. Im prime market legten die Werte von Kapsch TrafficCom um 4,78 Prozent zu, jene von Zumtobel gaben hingegen um 4,46 Prozent nach."


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    Autor: Mario Tunkowitsch

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