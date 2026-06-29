(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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29.06.2026, 551 Zeichen
Um 11:36 liegt der ATX mit -0.46 Prozent im Minus bei 6377 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.73% auf 19.77 Euro, dahinter Frequentis mit +0.79% auf 63.8 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24694 (+0.09%, Ultimo 2025: 24490, 0.74% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.74% auf 55.54 Euro, dahinter Infineon mit +2.27% auf 80.075 Euro und Zalando mit +2.23% auf 25.475 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)
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