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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.06.2026, 551 Zeichen

Um 11:36 liegt der ATX mit -0.46 Prozent im Minus bei 6377 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.73% auf 19.77 Euro, dahinter Frequentis mit +0.79% auf 63.8 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24694 (+0.09%, Ultimo 2025: 24490, 0.74% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.74% auf 55.54 Euro, dahinter Infineon mit +2.27% auf 80.075 Euro und Zalando mit +2.23% auf 25.475 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)


(29.06.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)


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