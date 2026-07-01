(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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01.07.2026, 550 Zeichen
Um 14:21 liegt der ATX mit -0.62 Prozent im Minus bei 6424 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.61% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.26% auf 18.83 Euro, dahinter Frequentis mit +3.15% auf 62.2 Euro und Agrana mit +1.27% auf 11.95 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24992 ( -0.02%, Ultimo 2025: 24490, 2.07% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.18% auf 1031.9 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.84% auf 198.11 Euro und SAP mit +1.77% auf 136.37 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)
Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.
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Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
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