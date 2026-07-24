(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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24.07.2026, 548 Zeichen
Um 11:45 liegt der ATX mit +0.60 Prozent im Plus bei 6498 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.34% auf 77.4 Euro, dahinter Frequentis mit +1.86% auf 76.5 Euro und FACC mit +1.73% auf 15.91 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24984 (+0.89%, Ultimo 2025: 24490, 1.12% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.35% auf 136.47 Euro, dahinter Siemens Energy mit +1.82% auf 153.2 Euro und Rheinmetall mit +1.70% auf 1034.3 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.07.)
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