» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

01.07.2026, 1169 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : +0.30% vs. last #gabb, +7.52% ytd, +130.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 152.213 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 311 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 230,9.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 115,8. Start natürlich bei 100. Bei Emerald Horizon bin ich dran.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)

(01.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Hannover Rück, BASF, BMW, Brenntag, Volkswagen Vz., HeidelbergCement, Deutsche Telekom, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon, Siemens.

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Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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