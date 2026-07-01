SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

01.07.2026, 1169 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : +0.30% vs. last #gabb, +7.52% ytd, +130.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 152.213 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 311 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 230,9.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 115,8. Start natürlich bei 100. Bei Emerald Horizon bin ich dran.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)


(01.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Hannover Rück, BASF, BMW, Brenntag, Volkswagen Vz., HeidelbergCement, Deutsche Telekom, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon, Siemens.

Random Partner

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX startet schwächer ins zweite Halbjahr – doch die Volumina sprechen e...

» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz...

» Börsegeschichte 1.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer ...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Frequentis und Agrana gesucht

» PIR-News: Agrana, Addiko, AT&S, Andritz, Asta Energy, Strabag, Emerald H...

» Treasury-Schwerpunkt– Erste-Group-Ökonom sieht KI als langfristigen Game...

» (Christian Drastil)

» ATX-Trends: UBM, Polytec, AT&S, Frequentis ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AT&S - Stiftungen verkaufen 567.000 Aktien
Lenzing AG / Restructuring and Staff Reductions in the Corporate Business Areas Engineering, Maintenance and Lenzing Technik as well as Repositioning of Lenzing Technik
Comeback der täglichen Opening Bell, Season 3
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
Plovurikant Erfahrungen 2026: Die KI-Handelsplattform im Faktencheck
Strabag bündelt Baustoffbereich unter Dachmarke




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(2), Verbund(1), RBI(1), Bawag(1)
    HBKneis zu AT&S
    BSN Vola-Event SAP
    Star der Stunde: Polytec Group 1.3%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.75%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(3)
    Star der Stunde: Polytec Group 0.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Andritz(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Frequentis
    Smeilinho zu RBI
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1171: ATX unverändert, Privatanleger-Gedanken zur B&C, RBI und NLB, weiters Hello again? an die OMV

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser

    Harry Gruyaert
    Irish Summers
    2020
    Gallery Fifty One

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody

    Masahisa Fukase
    Sasuke
    2025
    Atelier EXB

    Pierre Bost
    Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
    1927
    Librairie des arts Décoratifs



    Autor: Christian Drastil

    01.07.2026, 1169 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : +0.30% vs. last #gabb, +7.52% ytd, +130.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 152.213 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 311 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 230,9.

    Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 115,8. Start natürlich bei 100. Bei Emerald Horizon bin ich dran.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)


    (01.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Hannover Rück, BASF, BMW, Brenntag, Volkswagen Vz., HeidelbergCement, Deutsche Telekom, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon, Siemens.

    Random Partner

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX startet schwächer ins zweite Halbjahr – doch die Volumina sprechen e...

    » Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

    » Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz...

    » Börsegeschichte 1.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer ...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Frequentis und Agrana gesucht

    » PIR-News: Agrana, Addiko, AT&S, Andritz, Asta Energy, Strabag, Emerald H...

    » Treasury-Schwerpunkt– Erste-Group-Ökonom sieht KI als langfristigen Game...

    » (Christian Drastil)

    » ATX-Trends: UBM, Polytec, AT&S, Frequentis ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AT&S - Stiftungen verkaufen 567.000 Aktien
    Lenzing AG / Restructuring and Staff Reductions in the Corporate Business Areas Engineering, Maintenance and Lenzing Technik as well as Repositioning of Lenzing Technik
    Comeback der täglichen Opening Bell, Season 3
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    Plovurikant Erfahrungen 2026: Die KI-Handelsplattform im Faktencheck
    Strabag bündelt Baustoffbereich unter Dachmarke




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(2), Verbund(1), RBI(1), Bawag(1)
      HBKneis zu AT&S
      BSN Vola-Event SAP
      Star der Stunde: Polytec Group 1.3%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.75%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(3)
      Star der Stunde: Polytec Group 0.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Andritz(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Frequentis
      Smeilinho zu RBI
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1171: ATX unverändert, Privatanleger-Gedanken zur B&C, RBI und NLB, weiters Hello again? an die OMV

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      JH Engström
      CDG / JHE
      2008
      Steidl

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Machiel Botman
      Rainchild
      2004
      Schaden

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de