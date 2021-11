Wiener Börse: Statistik zu Do&Co, Polytec, S Immo & Co.

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

DO&CO hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die DO&CO-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 39.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 57.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 107). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,03%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.12%, -0.23%, -1.63%, -2.14% (Gesamtverlust: -4,07%).

Polytec Group hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Polytec Group-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 48.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 48.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 214). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,04%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.58%, -0.70%, -1.05% (Gesamtverlust: -2,31%).

S Immo hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die S Immo-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 40.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 53.0 Prozent nach oben und in 7.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 238). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,44%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.40%, -0.24%, -0.71% (Gesamtverlust: -2,33%).

SBO hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die SBO-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 53.0 Prozent nach oben und in 2.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 267). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,14%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -3.09%, -0.14%, -1.67% (Gesamtverlust: -4,84%).

Uniqa hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Plus. Was machte die Uniqa-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 49.0 Prozent nach unten und in 5.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 255). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.12%, 0.24%, 0.24% (Gesamtzuwachs: 0,6%).

Porr hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Plus. Was machte die Porr-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 40.0 Prozent nach unten und in 13.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 225). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 1.47%, 0.32%, 1.13% (Gesamtzuwachs: 2,95%).

(12.11.2021)

Akt. Indikation: 37.75 / 37.90

Uhrzeit: 22:58:46

Veränderung zu letztem SK: 0.07%

Letzter SK: 37.80 ( -0.53%)

Akt. Indikation: 12.58 / 12.70

Uhrzeit: 22:36:45

Veränderung zu letztem SK: -0.94%

Letzter SK: 12.76 ( 1.43%)

Akt. Indikation: 21.06 / 21.14

Uhrzeit: 12:38:17

Veränderung zu letztem SK: 1.64%

Letzter SK: 20.76 ( -3.89%)

