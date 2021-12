» PIR-News: FACC, AT&S, Wolftank, Short-Positionen (Christine Petzwinkler)

Bei FACC kommt es zu einer Anpassung der Finanzierungsvereinbarung aufgrund der Einmaleffekte aus dem Urteil eines Londoner Schiedsgerichtsverfahrens, welches - wie berichtet - das Ergebnis in diesem Jahr um 30 Mio. Euro belastet. Die Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits (Gesamtvolumen 285 Mio. Euro verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis 29.08.2023) werden nun adaptiert, teilt FACC mit. Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona-Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde. Laut FACC sei in den Verhandlungen für die nächsten Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants sowie Anpassungen des Covenants selbst vereinbart worden. Ab dem Testzeitpunkt 30.06.2023 werde FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net Financial Debt / EBITDA zurückkehen, wie es heißt.

Das steirische Medizintechnikunternehmen SteadySense hat ein smartes Pflaster im Angebot, das die Körpertemperatur seiner Träger durchgehend erfasst, ohne deren Alltag zu stören. Im Herz des flexiblen Pflasters kommt ein biegsames, miniaturisiertes Elektroniksystem mit Sensoren und Kommunikationschips zum Einsatz, das von AT&S geliefert wird. Diese und weitere Lösungen präsentiert AT&S erstmals auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, die vom 5. bis 8. Jänner 2022 stattfinden wird.

Das Pflaster wird unter dem Arm angebracht und wird per Smartphone über eine App aktiviert. Durch Temperaturmessungen im Fünfminutentakt entsteht eine durchgängige Kurve, die den Verlauf der Körpertemperatur über den Messzeitraum anzeigt. Die Daten werden vom Pflaster gespeichert und können jederzeit drahtlos via App abgerufen werden. „Die exakte Vermessung der Temperatur über einen längeren Zeitraum bietet Ärzten zusätzliche Daten für die Erstellung ihrer Diagnosen“, erklärt Werner Koele, CEO von SteadySense.

Die in Wien gelistete Wolftank-Adisa hat 50 Prozent der italienischen Mares Srl übernommen. Die verbleibenden 50 Prozent der Mares befinden sich im Besitz der Kuwait Petroleum Italia S.p.A.. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Mares erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 20 Mio. Euro und konzentriert sich auf Projekte rund um traditionelle Tankstellen, einschließlich schlüsselfertiger Umweltdienstleistungen und großer Sanierungsprojekte. Es wird erwartet, dass Mares Srl durch die Nutzung der Schlüsselkompetenzen der Wolftank Gruppe in den Bereichen Cryo-Treibstoffe (LNG-) und Hochdruck (Wasserstoff-) Betankungsanlagen erheblich wachsen wird und die Umsatzerlöse vollständig in die Wolftank Gruppe konsolidiert werden, wie es heißt. "Mit diesem gemeinsamen Ansatz werden die Mares Srl und die Wolftank-Gruppe zu einem der größten Anbieter von Umweltdienstleistungen und Bodensanierung in Italien, und sind hervorragend aufgestellt für weitere Expansion", wie Wolftank mitteilt.

Die europäische Kommission wird dauerhaft die Meldeschwelle für Netto-Short-Positionen von 0,2 Prozent auf 0,1 Prozent senken. Betroffen davon sind Aktien, die an einem geregelten Markt der Europäischen Union notieren, womit die grundsätzlich bestehende Meldepflicht für Halter von Netto-Short-Positionen auf 0,1% des ausgegebenen Nominales abgesenkt wird. Bereits bestehende Positionen, die oberhalb des neuen Schwellenwerts von 0,1 Prozent sind, sind mit Anwendbarkeit des delegierten Rechtsaktes einzumelden.

