Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 25.9.: Do&Co, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

25.09.2025, 632 Zeichen

Negative Serie in Tagen:
25.09.2001: DO&CO: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 25.09.2001) zum Kalender

Gleichbleibende Serie in Tagen:
25.09.2024: Flughafen Wien: Längste gleichbleibende Serie: 5 Tage (endete am 25.09.2024

Bisher gab es an einem 25. September 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.09. beträgt -0,21%. Der beste 25.09. fand im Jahr 2015 mit 1,57% statt, der schlechteste 25.09. im Jahr 1998 mit -1,99%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.09. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.09.)


(25.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #998: ATX schwach, Fritz Mostböck präzisiert die Austrian Präsenz auf der BIC, RBI mit Allianz und Agra Tagger




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Pierer Mobility, Rosenbauer, Polytec Group, AT&S, CA Immo, SBO, Verbund, Mayr-Melnhof, voestalpine, Palfinger, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Agrana, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Wienerberger, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Zalando, Henkel, Commerzbank, Rheinmetall, TLG Immobilien.

    Star der Stunde: Pierer Mobility 0.63%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.5%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(6), Wienerberger(2), SBO(1), Fabasoft(1), Frequentis(1), RBI(1), OMV(1), Marinomed Biotech(1)
    BSN MA-Event Telekom Austria
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.84%, Rutsch der Stunde: Palfinger -0.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(5), Verbund(1)
    Star der Stunde: FACC 0.79%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1), Andritz(1), Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: Addiko Bank 0.71%, Rutsch der Stunde: FACC -2.7%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(2), Wienerberger(1), Mayr-Melnhof(1)
    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Pierer Mobility, Rosenbauer, Polytec Group, AT&S, CA Immo, SBO, Verbund, Mayr-Melnhof, voestalpine, Palfinger, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Agrana, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Wienerberger, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Zalando, Henkel, Commerzbank, Rheinmetall, TLG Immobilien.

      Star der Stunde: Pierer Mobility 0.63%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.5%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(6), Wienerberger(2), SBO(1), Fabasoft(1), Frequentis(1), RBI(1), OMV(1), Marinomed Biotech(1)
      BSN MA-Event Telekom Austria
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.84%, Rutsch der Stunde: Palfinger -0.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(5), Verbund(1)
      Star der Stunde: FACC 0.79%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1), Andritz(1), Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: Addiko Bank 0.71%, Rutsch der Stunde: FACC -2.7%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(2), Wienerberger(1), Mayr-Melnhof(1)
