Börsegeschichte 25.9.: Do&Co, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
25.09.2025, 632 Zeichen
Negative Serie in Tagen:
25.09.2001: DO&CO: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 25.09.2001) zum Kalender
Gleichbleibende Serie in Tagen:
25.09.2024: Flughafen Wien: Längste gleichbleibende Serie: 5 Tage (endete am 25.09.2024
Bisher gab es an einem 25. September 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.09. beträgt -0,21%. Der beste 25.09. fand im Jahr 2015 mit 1,57% statt, der schlechteste 25.09. im Jahr 1998 mit -1,99%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.09. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.09.)
Wiener Börse Party #998: ATX schwach, Fritz Mostböck präzisiert die Austrian Präsenz auf der BIC, RBI mit Allianz und Agra Tagger
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Pierer Mobility, Rosenbauer, Polytec Group, AT&S, CA Immo, SBO, Verbund, Mayr-Melnhof, voestalpine, Palfinger, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Agrana, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Wienerberger, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Zalando, Henkel, Commerzbank, Rheinmetall, TLG Immobilien.
Wiener Börse Party #998: ATX schwach, Fritz Mostböck präzisiert die Austrian Präsenz auf der BIC, RBI mit Allianz und Agra Tagger
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Pierer Mobility, Rosenbauer, Polytec Group, AT&S, CA Immo, SBO, Verbund, Mayr-Melnhof, voestalpine, Palfinger, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Agrana, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Wienerberger, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Zalando, Henkel, Commerzbank, Rheinmetall, TLG Immobilien.
