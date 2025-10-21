» ATX-Trends: Strabag, Porr, RBI, Erste Group ...

21.10.2025, 1823 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag mit Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,75 Prozent und 4.612,70 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Handelsschluss nach oben. Gestützt wurden die Märkte von guten Vorgaben aus Asien und den USA. Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag deutlich zugelegt. Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und das Ausbleiben von Störfeuern von US-Regionalbanken hatten geholfen. In Asien sorgte für Erleichterung, dass sich in Japan inzwischen doch eine Regierungskoalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

Gesucht waren in Wien zum Wochenauftakt Bau- und Ölwerte sowie die Banktitel. Starke Gewinne verbuchten unter den Baukonzernen Strabag und Porr und legten 1,7 bzw. 3,2 Prozent zu. Unter den Ölwerten gewannen OMV-Aktien 1,1 Prozent, Papiere des Ölfeldausrüsters SBO stiegen um 1,5 Prozent. Die Bankschwergewichte Erste Group und RBI verbuchten Gewinne von 1,5 bzw. 0,6 Prozent. Die Analysten von Barclays erwarten laut einer am Montag veröffentlichten Studie für österreichische Banken Verbesserungen beim operativen Ergebnis im dritten Quartal. Unter den weiteren ATX-Schwergewichten stiegen voestalpine um 1,3 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten gab es zum Wochenstart kaum, lediglich in Deutschland wurden Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht. Wichtige Impulse von Datenseite erwarten Analysten erst gegen Ende der Woche, wenn Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich und die Eurozone sowie Inflationsdaten für die USA veröffentlicht werden. Von den US-Preisdaten werden Hinweise auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche erhofft."

(21.10.2025)

