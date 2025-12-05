SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
05.12.2025, 2388 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8167/

Katharina Hader macht mit Biogas aus Reststoffen Zukunft und aus Problemen Lösungen. Sie ist neuester Part der Investmentment-Story der Freisinger Holding AG - einem Unternehmen von Thomas Freisinger, das sich auf ein bevorstehendes Listing vorbereitet und in den Bereichen CO₂, Industriegase und Trockeneis im deutschsprachigen Raum tätig ist. Mit Katharina, die darauf hinweist, durchaus "radikal" zu sein, der Bio Fuel Systems GmbH und einer Tochtergesellschaft seiner Holding gründete Thomas die BCR Bio Carbon Refinery GmbH. Im BCR-Zusammenhang spreche ich mit Katharina über die industrielle Veredelung und Nutzung von unterschiedlichen Kohlenstoffprodukten wie Düngemittel, Methan und biogenem CO₂, also Rohstoffquellen. Aber auch über die EXAA, Wien Energie und Traktor-Fahren.

https://bcr-biocarbon.com

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Glacier
Automatisieren Sie Ihr ESG‑Reporting: Mit Glacier AI erstellen Sie CSRD‑Reports, EcoVadis‑Einreichungen und ESG‑Fragebögen bis zu 90 % effizienter – einfach, praxisnah und gesetzeskonform. Mehr unter glacier.eco.

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(05.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader




 

