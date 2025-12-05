» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

05.12.2025, 2388 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8167/

Katharina Hader macht mit Biogas aus Reststoffen Zukunft und aus Problemen Lösungen. Sie ist neuester Part der Investmentment-Story der Freisinger Holding AG - einem Unternehmen von Thomas Freisinger, das sich auf ein bevorstehendes Listing vorbereitet und in den Bereichen CO₂, Industriegase und Trockeneis im deutschsprachigen Raum tätig ist. Mit Katharina, die darauf hinweist, durchaus "radikal" zu sein, der Bio Fuel Systems GmbH und einer Tochtergesellschaft seiner Holding gründete Thomas die BCR Bio Carbon Refinery GmbH. Im BCR-Zusammenhang spreche ich mit Katharina über die industrielle Veredelung und Nutzung von unterschiedlichen Kohlenstoffprodukten wie Düngemittel, Methan und biogenem CO₂, also Rohstoffquellen. Aber auch über die EXAA, Wien Energie und Traktor-Fahren.



https://bcr-biocarbon.com



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

