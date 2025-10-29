ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
29.10.2025, 1702 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus bei 4.682,31 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime sank minimal um 0,05 Prozent auf 2.337,62 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB abwarten.
Für die Fed-Zinsentscheidung heute Mittwoch ist eine Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist. Von der morgen Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.
Auch unter der ATX-Aktien gab es am Dienstag nur wenig Bewegung. Unter Druck kamen AT&S und lagen mit einem Minus von 1,9 Prozent am unteren Ende im Index. Schwach zeigten sich auch Aktien aus der Baubranche. Porr verloren 1,7 Prozent, Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger fielen um 1,6 Prozent.
ATX-Tagesgewinner waren UNIQA mit einem Plus von 1,1 Prozent. Gut gesucht waren auch die ATX Schwergewichte Erste Group , Voestalpine und OMV . Sie legten zwischen 0,7 und 0,8 Prozent zu. Abseits des ATX verloren Palfinger -Aktien trotz neuer Empfehlungen 2,1 Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank und der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlungen in Reaktion auf die zuletzt gemeldeten Quartalszahlen des Kranherstellers bestätigt. Impulse für den Handel könnte im weiteren Wochenverlauf neben den Zinsentscheidungen auch die Berichtssaison liefern. Heute Mittwoch werden Ergebnisse vom Öl- und Gaskonzern OMV erwartet. Morgen Donnerstag stehen Zahlen der Raiffeisen Bank International (RBI) an."
