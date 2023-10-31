SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

31.10.2025, 569 Zeichen

Geburtstage:
15.02.1960: Johan Eliasch: Vorstand Head 24000 Tage

Negative Serie in Tagen:
31.10.2023: RHI Magnesita: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 31.10.2023)

Bisher gab es an einem 31. Oktober 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 31.10. beträgt 0,84%. Der beste 31.10. fand im Jahr 2008 mit 4,64% statt, der schlechteste 31.10. im Jahr 2011 mit -3,95%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 31.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.10.)


(31.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

    Autor: Börse Geschichte

    Geburtstage:

    Geburtstage:
    Negative Serie in Tagen:

    Negative Serie in Tagen:
    31.10.2023: RHI Magnesita: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 31.10.2023)

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.10.)

    (31.10.2025)


    BSN Podcasts

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




     

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

    Semperit
    Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

