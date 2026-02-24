» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

24.02.2026, 2230 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern Montag mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte 0,17 Prozent auf 5.817,57 Punkte zu und blieb damit knapp unter dem Schlusskurs-Rekord von vergangenem Mittwoch. Am Nachmittag hatte der heimische Leitindex das neue Rekordhoch von 5.856,94 Einheiten erreicht. Der ATX Prime gewann 0,07 Prozent auf 2.888,15 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen gingen hingegen mit einem Minus aus dem Tag. Große Unsicherheit herrscht rund um die US-Zölle. Nach einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gegen seine Zollpolitik hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses bestätigte gestern Montag, dass auch auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden soll. Grundlage dafür sei das von Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret. Das Weiße Haus beabsichtige, "angemessenere oder bereits ausgehandelte Zollsätze" wieder zu etablieren.

Das EU-Parlament legte die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU erneut formell auf Eis. "Wir möchten von den Vereinigten Staaten die klare Zusicherung, dass sie das Abkommen einhalten, denn das ist das entscheidende Element", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses. Unternehmensseitig war es zum Wochenbeginn hingegen ruhig. Der heimische Leitindex wurde von AT&S gestützt. Die Werte des steirischen Halbleiterherstellers legten um 5,24 Prozent zu. Noch stärker verbesserten sich die Titel von FACC. Die Aktien des Luftfahrtzulieferers stiegen erneut um etwas mehr als sechs Prozent. FACC war schon am Freitag um 6,48 Prozent nach oben geklettert. Ein kräftiges Lebenszeichen gaben auch die Aktien von Agrana und Bajaj Mobility (KTM) von sich, die 2,17 sowie 1,95 Prozent zulegten. Am unteren ATX-Ende standen Porr und Lenzing. Das Bauunternehmen verlor 2,09 Prozent. Die Werte des Faserherstellers fielen um 1,79 Prozent. Im prime market ging es für Mayr-Melnhof Karton um mehr als sieben Prozent hinunter. Zudem sanken die Werte von Frequentis um 2,13 Prozent."

(24.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner REPLOID Group AG

Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...