Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

05.11.2025, 3457 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.14% vs. last #gabb, +25.18% ytd, +108.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,22 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.247,60 +30,22% / +10.731,84
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,2500 EUR 1.062,50 +7,87 % / +77,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,0750 EUR 1.147,13 +15,00 % / +149,63
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 31,6000 EUR 2.591,20 +160,94 % / +1.598,18
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 4,9450 EUR 845,60 -15,33 % / -153,04
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 113,6000 EUR 1.363,20 +39,99 % / +389,40
Bechtle DE0005158703 32Stk. 34,9800 EUR 1.119,36 +12,48 % / +124,16
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,1550 EUR 1.082,39 +8,28 % / +82,75
DO&CO AT0000818802 5Stk. 205,5000 EUR 1.027,50 +14,17 % / +127,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 88,7250 EUR 1.419,60 +48,72 % / +465,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,5500 EUR 1.194,75 +20,68 % / +204,75
FACC AT00000FACC2 167Stk. 8,9400 EUR 1.492,98 +49,75 % / +495,99
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,7000 EUR 948,60 -0,94 % / -9,00
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 72,7000 EUR 2.544,50 +161,51 % / +1.571,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,5500 EUR 1.120,05 +12,16 % / +121,41
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 21,9700 EUR 1.120,47 +12,67 % / +125,97
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,4000 EUR 1.346,40 +36,00 % / +356,40
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,0000 EUR 1.020,00 +4,17 % / +40,80
Palfinger AT0000758305 50Stk. 31,3250 EUR 1.566,25 +59,17 % / +582,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 13,2900 EUR 664,50 -32,54 % / -320,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 2,9500 EUR 1.475,00 +47,50 % / +475,00
Porr AT0000609607 56Stk. 26,5500 EUR 1.486,80 +49,66 % / +493,36
RBI AT0000606306 50Stk. 31,1100 EUR 1.555,50 +57,52 % / +568,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0400 EUR 1.095,36 +10,14 % / +100,80
Strabag AT000000STR1 25Stk. 66,7500 EUR 1.668,75 +68,99 % / +681,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,0300 EUR 1.128,75 +13,44 % / +133,75
UBM AT0000815402 62Stk. 24,1500 EUR 1.497,30 +50,00 % / +499,10
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,6600 EUR 1.607,82 +61,69 % / +613,41
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 68,1750 EUR 954,45 -2,61 % / -25,55
VIG AT0000908504 32Stk. 44,2750 EUR 1.416,80 +45,88 % / +445,60
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5100 EUR 891,48 -10,84 % / -108,38
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 25,4900 EUR 943,13 -4,82 % / -47,73

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.11.)


(05.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, EVN, Pierer Mobility, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Stadlauer Malzfabrik AG, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, Lenzing, Telekom Austria, RBI, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, DO&CO, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Zum Tag: Danke an Richard Dobetsberger und Gregor Rosinger (Christian Dr...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Pierer Mobilty und Verbund ge...

» ATX-Trends: Verbund, AT&S, Erste Group ...

» LinkedIn-NL: Vor Marktstart - wie sich Richard Dobetsberger mit der Umbr...

» Wiener Börse Party #1027: ATX schwächer (100. Verlusttag 2025), ein ATX-...

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.11.: Austria Tabak, Andritz, EVN, OMV, Strabag, VIG (B...

» Nachlese: Felix Lamezan-Salins, Manager machen Musik und reinhören in ei...

» PIR-News: Zahlen von Verbund, Kontron, Research zu Erste Group, AT&S, Se...

» Zum Tag: Die Community Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkt...


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum in ein System einzahlen, von dem ich nicht profitieren werde? (junge Leute wollen selbst vorsorgen)

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Zsolt Janos ist ein Podcastoriginal, momentan sind wir beide verkühlt, aber beide haben wir Spiegelbilder, Zsolt spricht gerne mit der jungen Gen...

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, EVN, Pierer Mobility, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Stadlauer Malzfabrik AG, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, Lenzing, Telekom Austria, RBI, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, DO&CO, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom.

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum in ein System einzahlen, von dem ich nicht profitieren werde? (junge Leute wollen selbst vorsorgen)

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Zsolt Janos ist ein Podcastoriginal, momentan sind wir beide verkühlt, aber beide haben wir Spiegelbilder, Zsolt spricht gerne mit der jungen Gen...

