Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
05.11.2025, 3457 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.14% vs. last #gabb, +25.18% ytd, +108.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,22 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.247,60 €
|+30,22% / +10.731,84 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,2500 EUR
|1.062,50 €
|+7,87 % / +77,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0750 EUR
|1.147,13 €
|+15,00 % / +149,63 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,6000 EUR
|2.591,20 €
|+160,94 % / +1.598,18 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,9450 EUR
|845,60 €
|-15,33 % / -153,04 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|113,6000 EUR
|1.363,20 €
|+39,99 % / +389,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|34,9800 EUR
|1.119,36 €
|+12,48 % / +124,16 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,1550 EUR
|1.082,39 €
|+8,28 % / +82,75 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|205,5000 EUR
|1.027,50 €
|+14,17 % / +127,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|88,7250 EUR
|1.419,60 €
|+48,72 % / +465,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,5500 EUR
|1.194,75 €
|+20,68 % / +204,75 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,9400 EUR
|1.492,98 €
|+49,75 % / +495,99 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,7000 EUR
|948,60 €
|-0,94 % / -9,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|72,7000 EUR
|2.544,50 €
|+161,51 % / +1.571,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,5500 EUR
|1.120,05 €
|+12,16 % / +121,41 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|21,9700 EUR
|1.120,47 €
|+12,67 % / +125,97 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,4000 EUR
|1.346,40 €
|+36,00 % / +356,40 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,0000 EUR
|1.020,00 €
|+4,17 % / +40,80 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|31,3250 EUR
|1.566,25 €
|+59,17 % / +582,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,2900 EUR
|664,50 €
|-32,54 % / -320,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|2,9500 EUR
|1.475,00 €
|+47,50 % / +475,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|26,5500 EUR
|1.486,80 €
|+49,66 % / +493,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|31,1100 EUR
|1.555,50 €
|+57,52 % / +568,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0400 EUR
|1.095,36 €
|+10,14 % / +100,80 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|66,7500 EUR
|1.668,75 €
|+68,99 % / +681,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0300 EUR
|1.128,75 €
|+13,44 % / +133,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|24,1500 EUR
|1.497,30 €
|+50,00 % / +499,10 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,6600 EUR
|1.607,82 €
|+61,69 % / +613,41 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|68,1750 EUR
|954,45 €
|-2,61 % / -25,55 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,2750 EUR
|1.416,80 €
|+45,88 % / +445,60 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,4900 EUR
|943,13 €
|-4,82 % / -47,73 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.11.)
Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang
