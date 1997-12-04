Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
04.12.2025, 505 Zeichen
IPOs:
04.12.1997: Erste Bank: Erste Bank mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 2,70 Mrd. ATS.
Bisher gab es an einem 4. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.12. beträgt 0,12%. Der beste 04.12. fand im Jahr 2008 mit 3,11% statt, der schlechteste 04.12. im Jahr 1995 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)
