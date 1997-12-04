SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.12.2025, 505 Zeichen

IPOs:
04.12.1997: Erste Bank: Erste Bank mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 2,70 Mrd. ATS.

Bisher gab es an einem 4. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.12. beträgt 0,12%. Der beste 04.12. fand im Jahr 2008 mit 3,11% statt, der schlechteste 04.12. im Jahr 1995 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)


(04.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Siemens, Fresenius, Rheinmetall, BASF, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Verbund.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)

» In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Pi...

» Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Chri...

» Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende ...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTele...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...

» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
Wie Manz, Porsche Automobil Holding, VIG, BASF, Bayer und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
FACC vergibt Awards an Mitarbeitende
Wie Snowflake, Francotyp-Postalia, Tele Columbus, Hypoport, Dialight und Heidelberger Druckmaschinen für Gesprächsstoff sorgten
Analysten ad Verbund-Aktie: "Begrenztes Aufwärtspotenzial"
Wie Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, BASF, Bayer und Scout24 für Gesprächsstoff im DAX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Verbund 1.01%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.57%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(1)
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    BSN Vola-Event Porsche Automobil Holding
    BSN Vola-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #1994
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger

    Konrad Pannagger ist Senior DMS Manager bei nexxar und durchaus auch mit viel Erfahrung im Kunst- und Kulturmanagement ausgestattet. Kennengelernt haben wir uns vor wenigen Wochen auf der CIRA-Jahr...

    Books josefchladek.com

    Elizabeth Alderliesten
    Remember Who You Once Were
    2024
    Self published

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines

    Nikola Mihov
    The Last Gift
    2025
    Self published

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König



    Autor: Börse Geschichte

    04.12.2025, 505 Zeichen

    IPOs:
    04.12.1997: Erste Bank: Erste Bank mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 2,70 Mrd. ATS.

    Bisher gab es an einem 4. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.12. beträgt 0,12%. Der beste 04.12. fand im Jahr 2008 mit 3,11% statt, der schlechteste 04.12. im Jahr 1995 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.12. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)


    (04.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Siemens, Fresenius, Rheinmetall, BASF, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Verbund.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)

    » In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Pi...

    » Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Chri...

    » Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende ...

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTele...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...

    » ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
    Wie Manz, Porsche Automobil Holding, VIG, BASF, Bayer und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
    FACC vergibt Awards an Mitarbeitende
    Wie Snowflake, Francotyp-Postalia, Tele Columbus, Hypoport, Dialight und Heidelberger Druckmaschinen für Gesprächsstoff sorgten
    Analysten ad Verbund-Aktie: "Begrenztes Aufwärtspotenzial"
    Wie Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, BASF, Bayer und Scout24 für Gesprächsstoff im DAX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Verbund 1.01%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.57%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(1)
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      BSN Vola-Event Porsche Automobil Holding
      BSN Vola-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #1994
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger

      Konrad Pannagger ist Senior DMS Manager bei nexxar und durchaus auch mit viel Erfahrung im Kunst- und Kulturmanagement ausgestattet. Kennengelernt haben wir uns vor wenigen Wochen auf der CIRA-Jahr...

      Books josefchladek.com

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de