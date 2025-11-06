Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
06.11.2025, 3541 Zeichen
Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete heute mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/
Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048
- auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/
- diesmal wie avisiert nicht am 2. , sondern bereits am 1. Donnerstag im Monat, die Folge 11 des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Der frühere Termin gibt uns die Möglichkeit, auf die Rheinmetall-Zahlen, die am Veröffentlichungstag des Podcasts vor Marktstart kommen werden, detailliert einzugehen. Natürlich kennen wir die Zahlen noch nicht - hier geht es vielmehr um die Strategie, die Ritschy`s Team bei solchen Anlässen anwendet. Und Rheinmetall ist perfekt, ist der Titel doch 2025 stabil das Top-Gewicht in der Umbrella-Strategie. Ich frage Ritschy weiters, wie er mit dem Angebot der IR-Abteilungen umgeht. Zwei neue Titel gibt es ebenfalls in der Selektion. Auf Monatssicht gab es diesmal Rückgänge, auch darüber sprechen wir. Und es geht auch um den Börsentag in Hambur g sowie den Tiergarten Schönbrunn. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8049
Ritschy mit der Börse Stuttgart als YouTube-Hit: https://youtu.be/VWXzhuYUX0c
Daten: 5.11.
Mittelkurs: 4020 (+3920 Prozent seit Start 2012), Vormonat 4270 ( Mittelkurs) -5,85 Prozent
ytd-Performance: +21.8 Prozent (+29,4)
Investiertes Kapital: 178 Mio. Euro (183,9) -3,2 Prozent
Handelsvolumen last 30 Tage: 19,8 Mio. Euro (Rekordmonat war 20,1), year to date knapp 160 Mio kum.
- Fragen zur Beantwortung in der Folge 12 am 11.12. an service@wikifolio.com oder christian.drastil@audio-cd.at
- die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella
- https://www.wikifolio.com/de/at/p/ritschy?tab=about (dort findet man auch YouTube-Videos zur Strategie).
- http://ritschydobetsberger.com
- Börsepeople-Folge Richard Dobetsberger: https://audio-cd.at/page/podcast/6482
- wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking
- Sample Jingle: Shadowwalkers
- Kay Bommer ist seit 2021 Geschäftsführer des Deutschen Investor Relations Verbands DIRK: „Ich wünsche mir von deinem neuen Podcast realistisch-optimistische Themen und Aussagen, die Privatanlegerinnen und -Anleger bzw. Personen, die es werden wollen, den Kapitalmarkt mit seinen vielen Facetten näher bringen.“. Wir sprechen auch über die DAX-Schwergewichte und Young Investors. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8050
Börsepeople Kay Bommer: https://audio-cd.at/page/podcast/7659
http://www.dirk.org
Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people
http://www.boerse-social.com
http://www.boerse-social.com/magazine
PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8047
- ATX schwächer
- es war der 100. Verlusttag 2025
- Zahlen von Verbund, Kontron
- Research zu Erste Group, AT&S, Semperit, RBI, neue Raiffeisen-Top Picks-Liste
- Aktiendeals bei AT&S
- Partytalk: Nicht öffentliche "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts"-Gruppe auf LinkedIn gestartet
- DAX stärker, BMW noch viel stärker
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...
» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)
» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht
» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...
» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme
» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Mi...
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,28 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wolftank-Adisa, Rath AG, Pierer Mobility, Wie...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, Verbund, RBI und ...
- ATX charttechnisch: Indikatoren vermitteln ein du...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1019: ATX verliert, aber AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro, Meilenstein bei Pierer Mobility, Bond-Excellence bei UBM
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
06.11.2025, 3541 Zeichen
Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete heute mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/
Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048
- auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/
- diesmal wie avisiert nicht am 2. , sondern bereits am 1. Donnerstag im Monat, die Folge 11 des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Der frühere Termin gibt uns die Möglichkeit, auf die Rheinmetall-Zahlen, die am Veröffentlichungstag des Podcasts vor Marktstart kommen werden, detailliert einzugehen. Natürlich kennen wir die Zahlen noch nicht - hier geht es vielmehr um die Strategie, die Ritschy`s Team bei solchen Anlässen anwendet. Und Rheinmetall ist perfekt, ist der Titel doch 2025 stabil das Top-Gewicht in der Umbrella-Strategie. Ich frage Ritschy weiters, wie er mit dem Angebot der IR-Abteilungen umgeht. Zwei neue Titel gibt es ebenfalls in der Selektion. Auf Monatssicht gab es diesmal Rückgänge, auch darüber sprechen wir. Und es geht auch um den Börsentag in Hambur g sowie den Tiergarten Schönbrunn. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8049
Ritschy mit der Börse Stuttgart als YouTube-Hit: https://youtu.be/VWXzhuYUX0c
Daten: 5.11.
Mittelkurs: 4020 (+3920 Prozent seit Start 2012), Vormonat 4270 ( Mittelkurs) -5,85 Prozent
ytd-Performance: +21.8 Prozent (+29,4)
Investiertes Kapital: 178 Mio. Euro (183,9) -3,2 Prozent
Handelsvolumen last 30 Tage: 19,8 Mio. Euro (Rekordmonat war 20,1), year to date knapp 160 Mio kum.
- Fragen zur Beantwortung in der Folge 12 am 11.12. an service@wikifolio.com oder christian.drastil@audio-cd.at
- die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella
- https://www.wikifolio.com/de/at/p/ritschy?tab=about (dort findet man auch YouTube-Videos zur Strategie).
- http://ritschydobetsberger.com
- Börsepeople-Folge Richard Dobetsberger: https://audio-cd.at/page/podcast/6482
- wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking
- Sample Jingle: Shadowwalkers
- Kay Bommer ist seit 2021 Geschäftsführer des Deutschen Investor Relations Verbands DIRK: „Ich wünsche mir von deinem neuen Podcast realistisch-optimistische Themen und Aussagen, die Privatanlegerinnen und -Anleger bzw. Personen, die es werden wollen, den Kapitalmarkt mit seinen vielen Facetten näher bringen.“. Wir sprechen auch über die DAX-Schwergewichte und Young Investors. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8050
Börsepeople Kay Bommer: https://audio-cd.at/page/podcast/7659
http://www.dirk.org
Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people
http://www.boerse-social.com
http://www.boerse-social.com/magazine
PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8047
- ATX schwächer
- es war der 100. Verlusttag 2025
- Zahlen von Verbund, Kontron
- Research zu Erste Group, AT&S, Semperit, RBI, neue Raiffeisen-Top Picks-Liste
- Aktiendeals bei AT&S
- Partytalk: Nicht öffentliche "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts"-Gruppe auf LinkedIn gestartet
- DAX stärker, BMW noch viel stärker
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...
» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)
» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht
» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...
» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme
» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Mi...
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,28 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wolftank-Adisa, Rath AG, Pierer Mobility, Wie...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, Verbund, RBI und ...
- ATX charttechnisch: Indikatoren vermitteln ein du...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1019: ATX verliert, aber AT&S erstmals seit 2023 über 30 Euro, Meilenstein bei Pierer Mobility, Bond-Excellence bei UBM
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.