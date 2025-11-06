Nachlese: Richard Dobetsberger, Kay Bommer (audio cd.at)

06.11.2025, 3541 Zeichen

Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete heute mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/

Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048

- auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

- diesmal wie avisiert nicht am 2. , sondern bereits am 1. Donnerstag im Monat, die Folge 11 des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Der frühere Termin gibt uns die Möglichkeit, auf die Rheinmetall-Zahlen, die am Veröffentlichungstag des Podcasts vor Marktstart kommen werden, detailliert einzugehen. Natürlich kennen wir die Zahlen noch nicht - hier geht es vielmehr um die Strategie, die Ritschy`s Team bei solchen Anlässen anwendet. Und Rheinmetall ist perfekt, ist der Titel doch 2025 stabil das Top-Gewicht in der Umbrella-Strategie. Ich frage Ritschy weiters, wie er mit dem Angebot der IR-Abteilungen umgeht. Zwei neue Titel gibt es ebenfalls in der Selektion. Auf Monatssicht gab es diesmal Rückgänge, auch darüber sprechen wir. Und es geht auch um den Börsentag in Hambur g sowie den Tiergarten Schönbrunn. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8049



Ritschy mit der Börse Stuttgart als YouTube-Hit: https://youtu.be/VWXzhuYUX0c

Daten: 5.11.

Mittelkurs: 4020 (+3920 Prozent seit Start 2012), Vormonat 4270 ( Mittelkurs) -5,85 Prozent

ytd-Performance: +21.8 Prozent (+29,4)

Investiertes Kapital: 178 Mio. Euro (183,9) -3,2 Prozent

Handelsvolumen last 30 Tage: 19,8 Mio. Euro (Rekordmonat war 20,1), year to date knapp 160 Mio kum.



- Fragen zur Beantwortung in der Folge 12 am 11.12. an service@wikifolio.com oder christian.drastil@audio-cd.at

- die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella

- https://www.wikifolio.com/de/at/p/ritschy?tab=about (dort findet man auch YouTube-Videos zur Strategie).

- http://ritschydobetsberger.com

- Börsepeople-Folge Richard Dobetsberger: https://audio-cd.at/page/podcast/6482

- wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking

- Sample Jingle: Shadowwalkers

- Kay Bommer ist seit 2021 Geschäftsführer des Deutschen Investor Relations Verbands DIRK: „Ich wünsche mir von deinem neuen Podcast realistisch-optimistische Themen und Aussagen, die Privatanlegerinnen und -Anleger bzw. Personen, die es werden wollen, den Kapitalmarkt mit seinen vielen Facetten näher bringen.“. Wir sprechen auch über die DAX-Schwergewichte und Young Investors. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8050

Börsepeople Kay Bommer: https://audio-cd.at/page/podcast/7659

http://www.dirk.org

Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people

http://www.boerse-social.com

http://www.boerse-social.com/magazine

PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8047

- ATX schwächer

- es war der 100. Verlusttag 2025

- Zahlen von Verbund, Kontron

- Research zu Erste Group, AT&S, Semperit, RBI, neue Raiffeisen-Top Picks-Liste

- Aktiendeals bei AT&S

- Partytalk: Nicht öffentliche "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts"-Gruppe auf LinkedIn gestartet

- DAX stärker, BMW noch viel stärker

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)

(06.11.2025)

