Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.24% vs. last #gabb, +24.58% ytd, +107.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.981 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,57 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)

(10.11.2025)

Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

