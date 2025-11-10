Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.11.2025, 3335 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.24% vs. last #gabb, +24.58% ytd, +107.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.981 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,57 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.017,36 €
|+29,57% / +10.501,60 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,9750 EUR
|1.137,63 €
|+14,05 % / +140,13 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,0000 EUR
|984,00 €
|0,00 % / 0,00 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,0750 EUR
|2.384,15 €
|+140,09 % / +1.391,13 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,7250 EUR
|807,98 €
|-19,09 % / -190,67 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|114,0000 EUR
|1.368,00 €
|+40,48 % / +394,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|35,1600 EUR
|1.125,12 €
|+13,05 % / +129,92 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,2050 EUR
|1.085,73 €
|+8,61 % / +86,09 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|200,7500 EUR
|1.003,75 €
|+11,53 % / +103,75 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|91,6500 EUR
|1.466,40 €
|+53,62 % / +511,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,8500 EUR
|1.208,25 €
|+22,05 % / +218,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,8450 EUR
|1.477,12 €
|+48,16 % / +480,13 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,5000 EUR
|945,00 €
|-1,32 % / -12,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|74,2000 EUR
|2.597,00 €
|+166,91 % / +1.624,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,4200 EUR
|1.097,82 €
|+9,93 % / +99,18 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,1600 EUR
|1.181,16 €
|+18,77 % / +186,66 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,2500 EUR
|1.028,50 €
|+5,03 % / +49,30 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|30,4250 EUR
|1.521,25 €
|+54,60 % / +537,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,5000 EUR
|675,00 €
|-31,47 % / -310,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|2,9900 EUR
|1.495,00 €
|+49,50 % / +495,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|25,9750 EUR
|1.454,60 €
|+46,42 % / +461,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|32,3200 EUR
|1.616,00 €
|+63,65 % / +628,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9000 EUR
|1.083,60 €
|+8,95 % / +89,04 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|66,7500 EUR
|1.668,75 €
|+68,99 % / +681,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0450 EUR
|1.130,63 €
|+13,63 % / +135,63 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,7500 EUR
|1.410,50 €
|+41,30 % / +412,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,9100 EUR
|1.639,57 €
|+64,88 % / +645,16 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|66,7250 EUR
|934,15 €
|-4,68 % / -45,85 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,3750 EUR
|1.420,00 €
|+46,21 % / +448,80 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,4700 EUR
|942,39 €
|-4,89 % / -48,47 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Deep Thought weiss die Zahl der ATX TR All-time-Highs 2025 - dazu die History der 1000er-Sprünge
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.
Random Partner
DenizBank AG
Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...
» Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...
» Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
» ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...
» Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (...
- Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audi...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Austriacard auffä...
- PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post,...
- Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Re...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S21/21: Felix Lamezan-Salins
Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Wir sprechen über Jobs bei S...
Books josefchladek.com
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
10.11.2025, 3335 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.24% vs. last #gabb, +24.58% ytd, +107.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.981 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,57 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.017,36 €
|+29,57% / +10.501,60 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,9750 EUR
|1.137,63 €
|+14,05 % / +140,13 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,0000 EUR
|984,00 €
|0,00 % / 0,00 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,0750 EUR
|2.384,15 €
|+140,09 % / +1.391,13 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,7250 EUR
|807,98 €
|-19,09 % / -190,67 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|114,0000 EUR
|1.368,00 €
|+40,48 % / +394,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|35,1600 EUR
|1.125,12 €
|+13,05 % / +129,92 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,2050 EUR
|1.085,73 €
|+8,61 % / +86,09 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|200,7500 EUR
|1.003,75 €
|+11,53 % / +103,75 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|91,6500 EUR
|1.466,40 €
|+53,62 % / +511,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,8500 EUR
|1.208,25 €
|+22,05 % / +218,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,8450 EUR
|1.477,12 €
|+48,16 % / +480,13 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,5000 EUR
|945,00 €
|-1,32 % / -12,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|74,2000 EUR
|2.597,00 €
|+166,91 % / +1.624,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,4200 EUR
|1.097,82 €
|+9,93 % / +99,18 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,1600 EUR
|1.181,16 €
|+18,77 % / +186,66 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,2500 EUR
|1.028,50 €
|+5,03 % / +49,30 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|30,4250 EUR
|1.521,25 €
|+54,60 % / +537,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,5000 EUR
|675,00 €
|-31,47 % / -310,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|2,9900 EUR
|1.495,00 €
|+49,50 % / +495,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|25,9750 EUR
|1.454,60 €
|+46,42 % / +461,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|32,3200 EUR
|1.616,00 €
|+63,65 % / +628,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9000 EUR
|1.083,60 €
|+8,95 % / +89,04 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|66,7500 EUR
|1.668,75 €
|+68,99 % / +681,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0450 EUR
|1.130,63 €
|+13,63 % / +135,63 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,7500 EUR
|1.410,50 €
|+41,30 % / +412,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,9100 EUR
|1.639,57 €
|+64,88 % / +645,16 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|66,7250 EUR
|934,15 €
|-4,68 % / -45,85 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,3750 EUR
|1.420,00 €
|+46,21 % / +448,80 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,4700 EUR
|942,39 €
|-4,89 % / -48,47 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Deep Thought weiss die Zahl der ATX TR All-time-Highs 2025 - dazu die History der 1000er-Sprünge
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Erste Group, SBO, OMV, Palfinger, Athos Immobilien, Kapsch TrafficCom, Verbund, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Fresenius Medical Care, Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BMW, Porsche Automobil Holding, Scout24, Continental, Bayer, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens.
Random Partner
DenizBank AG
Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...
» Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...
» Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
» ATX-Trends: RBI, Porr, Uniqa, Verbund ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Konrad Pannagger nexxar, Nvidia, Frapor...
» Börsepeople im Podcast S21/24: Konrad Pannagger
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (...
- Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audi...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Austriacard auffä...
- PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post,...
- Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Re...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S21/21: Felix Lamezan-Salins
Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Wir sprechen über Jobs bei S...
Books josefchladek.com
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel