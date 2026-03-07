Bürgerhilfe Maintal startet mit Wanderungen in die Frühjahrssaison ( Finanztrends)
07.03.2026, 2913 Zeichen
Die Bürgerhilfe Maintal e.V. startet mit neuen Wanderrouten in den Frühling. Der Verein setzt damit sein ganzjähriges Programm für Fitness und Gemeinschaft im Alter fort. Im Mittelpunkt steht aktuell eine Tour von Florstadt in der Wetterau bis zum Golfplatz Altenstadt.
Aktuelle Tour führt durch die Wetterau
Die Wanderung am ersten Mittwoch im März führt von Florstadt über Stammheim nach Altenstadt. Die Anreise erfolgt umweltschonend in Fahrgemeinschaften, die sich am Maintalbad in Maintal-Dörnigheim treffen. Erfahrene Wanderführer wie Rainer Moselewski und Peter Haub leiten die Gruppe.
Damit jeder die passende Tour findet, arbeitet der Verein mit einem eigenen Bewertungssystem. Leichte Strecken werden mit „einem Rucksack“ klassifiziert, anspruchsvollere Routen mit „zweieinhalb Rucksäcken“. So sollen Überlastungen vermieden werden.
Vilbelsteig-Tour bleibt Maßstab
Ein besonderes Highlight in der Vereinsgeschichte war die Wanderung auf dem „Vilbelsteig“ im Juli 2025. Der zertifizierte Premium-Stadtwanderweg führt auf 12,5 Kilometern durch Bad Vilbel. 28 Teilnehmer meisterten damals die anspruchsvolle Strecke.
Die Organisatoren bewiesen dabei Weitsicht: Wegen einer Hitzewelle verschoben sie die Tour um eine Woche. Diese flexible Planung garantierte sichere und angenehme Bedingungen für alle Wanderfreunde.
Vom Spaziergang bis zum Boule-Spiel
Neben Wanderungen bietet der Verein ein breites Bewegungsprogramm. Dazu gehören entspannte Spaziergänge im Bischofsheimer Wald oder entlang des Mainufers. Auch die Boule-Saison startet jetzt wieder auf dem Boulodrom am Festplatz Bischofsheim.
Diese Kombination aus moderater Bewegung, frischer Luft und sozialem Miteinander stärkt die Gesundheit. Das Programm richtet sich bewusst an Menschen mit unterschiedlichen Fitnessleveln.
Verein wird zum Gesundheitsförderer
Initiativen wie die der Bürgerhilfe Maintal gewinnen angesichts des demografischen Wandels an Bedeutung. Sie beugen nicht nur körperlichen Einschränkungen vor, sondern wirken auch der Vereinsamung im Alter entgegen.
Der Verein reagiert auf die wachsende Nachfrage mit einer verlässlichen Struktur – von der Anmeldung per E-Mail bis zur Organisation der Fahrgemeinschaften. Damit bleibt die Mischung aus Sport, Natur und Geselligkeit ein zentraler Pfeiler der Vereinsarbeit.
