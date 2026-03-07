Bürgerhilfe Maintal startet mit Wanderungen in die Frühjahrssaison ( Finanztrends)

07.03.2026, 2913 Zeichen

Die Bürgerhilfe Maintal e.V. startet mit neuen Wanderrouten in den Frühling. Der Verein setzt damit sein ganzjähriges Programm für Fitness und Gemeinschaft im Alter fort. Im Mittelpunkt steht aktuell eine Tour von Florstadt in der Wetterau bis zum Golfplatz Altenstadt.

Aktuelle Tour führt durch die Wetterau

Die Wanderung am ersten Mittwoch im März führt von Florstadt über Stammheim nach Altenstadt. Die Anreise erfolgt umweltschonend in Fahrgemeinschaften, die sich am Maintalbad in Maintal-Dörnigheim treffen. Erfahrene Wanderführer wie Rainer Moselewski und Peter Haub leiten die Gruppe.

Anzeige

Regelmäßige Wanderungen sind ideal, doch ab 50 baut der Körper ohne gezielte Impulse kontinuierlich Muskulatur ab. Dieser Gratis-Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Übungen für zu Hause, mit denen Sie Rücken- und Gelenkschmerzen effektiv vorbeugen. 6 Übungen gegen den Muskelabbau kostenlos als PDF sichern

Damit jeder die passende Tour findet, arbeitet der Verein mit einem eigenen Bewertungssystem. Leichte Strecken werden mit „einem Rucksack“ klassifiziert, anspruchsvollere Routen mit „zweieinhalb Rucksäcken“. So sollen Überlastungen vermieden werden.

Vilbelsteig-Tour bleibt Maßstab

Ein besonderes Highlight in der Vereinsgeschichte war die Wanderung auf dem „Vilbelsteig“ im Juli 2025. Der zertifizierte Premium-Stadtwanderweg führt auf 12,5 Kilometern durch Bad Vilbel. 28 Teilnehmer meisterten damals die anspruchsvolle Strecke.

Die Organisatoren bewiesen dabei Weitsicht: Wegen einer Hitzewelle verschoben sie die Tour um eine Woche. Diese flexible Planung garantierte sichere und angenehme Bedingungen für alle Wanderfreunde.

Vom Spaziergang bis zum Boule-Spiel

Neben Wanderungen bietet der Verein ein breites Bewegungsprogramm. Dazu gehören entspannte Spaziergänge im Bischofsheimer Wald oder entlang des Mainufers. Auch die Boule-Saison startet jetzt wieder auf dem Boulodrom am Festplatz Bischofsheim.

Anzeige

Ob beim Wandern oder beim Boule – eine gute Koordination und Kraft sind die Basis für ein aktives Leben im Alter. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Report, wie Sie Ihr Wohnzimmer mit 5 einfachen Helfern in ein effizientes Mini-Fitnessstudio verwandeln. Kostenlosen Leitfaden für das Heim-Training herunterladen

Diese Kombination aus moderater Bewegung, frischer Luft und sozialem Miteinander stärkt die Gesundheit. Das Programm richtet sich bewusst an Menschen mit unterschiedlichen Fitnessleveln.

Verein wird zum Gesundheitsförderer

Initiativen wie die der Bürgerhilfe Maintal gewinnen angesichts des demografischen Wandels an Bedeutung. Sie beugen nicht nur körperlichen Einschränkungen vor, sondern wirken auch der Vereinsamung im Alter entgegen.

Der Verein reagiert auf die wachsende Nachfrage mit einer verlässlichen Struktur – von der Anmeldung per E-Mail bis zur Organisation der Fahrgemeinschaften. Damit bleibt die Mischung aus Sport, Natur und Geselligkeit ein zentraler Pfeiler der Vereinsarbeit.

(07.03.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner Vontobel

Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)