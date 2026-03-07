SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bürgerhilfe Maintal startet mit Wanderungen in die Frühjahrssaison ( Finanztrends)

07.03.2026, 2913 Zeichen

Die Bürgerhilfe Maintal e.V. startet mit neuen Wanderrouten in den Frühling. Der Verein setzt damit sein ganzjähriges Programm für Fitness und Gemeinschaft im Alter fort. Im Mittelpunkt steht aktuell eine Tour von Florstadt in der Wetterau bis zum Golfplatz Altenstadt.

Aktuelle Tour führt durch die Wetterau

Die Wanderung am ersten Mittwoch im März führt von Florstadt über Stammheim nach Altenstadt. Die Anreise erfolgt umweltschonend in Fahrgemeinschaften, die sich am Maintalbad in Maintal-Dörnigheim treffen. Erfahrene Wanderführer wie Rainer Moselewski und Peter Haub leiten die Gruppe.

Anzeige

Regelmäßige Wanderungen sind ideal, doch ab 50 baut der Körper ohne gezielte Impulse kontinuierlich Muskulatur ab. Dieser Gratis-Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Übungen für zu Hause, mit denen Sie Rücken- und Gelenkschmerzen effektiv vorbeugen. 6 Übungen gegen den Muskelabbau kostenlos als PDF sichern

Damit jeder die passende Tour findet, arbeitet der Verein mit einem eigenen Bewertungssystem. Leichte Strecken werden mit „einem Rucksack“ klassifiziert, anspruchsvollere Routen mit „zweieinhalb Rucksäcken“. So sollen Überlastungen vermieden werden.

Vilbelsteig-Tour bleibt Maßstab

Ein besonderes Highlight in der Vereinsgeschichte war die Wanderung auf dem „Vilbelsteig“ im Juli 2025. Der zertifizierte Premium-Stadtwanderweg führt auf 12,5 Kilometern durch Bad Vilbel. 28 Teilnehmer meisterten damals die anspruchsvolle Strecke.

Die Organisatoren bewiesen dabei Weitsicht: Wegen einer Hitzewelle verschoben sie die Tour um eine Woche. Diese flexible Planung garantierte sichere und angenehme Bedingungen für alle Wanderfreunde.

Vom Spaziergang bis zum Boule-Spiel

Neben Wanderungen bietet der Verein ein breites Bewegungsprogramm. Dazu gehören entspannte Spaziergänge im Bischofsheimer Wald oder entlang des Mainufers. Auch die Boule-Saison startet jetzt wieder auf dem Boulodrom am Festplatz Bischofsheim.

Anzeige

Ob beim Wandern oder beim Boule – eine gute Koordination und Kraft sind die Basis für ein aktives Leben im Alter. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Report, wie Sie Ihr Wohnzimmer mit 5 einfachen Helfern in ein effizientes Mini-Fitnessstudio verwandeln. Kostenlosen Leitfaden für das Heim-Training herunterladen

Diese Kombination aus moderater Bewegung, frischer Luft und sozialem Miteinander stärkt die Gesundheit. Das Programm richtet sich bewusst an Menschen mit unterschiedlichen Fitnessleveln.

Verein wird zum Gesundheitsförderer

Initiativen wie die der Bürgerhilfe Maintal gewinnen angesichts des demografischen Wandels an Bedeutung. Sie beugen nicht nur körperlichen Einschränkungen vor, sondern wirken auch der Vereinsamung im Alter entgegen.

Der Verein reagiert auf die wachsende Nachfrage mit einer verlässlichen Struktur – von der Anmeldung per E-Mail bis zur Organisation der Fahrgemeinschaften. Damit bleibt die Mischung aus Sport, Natur und Geselligkeit ein zentraler Pfeiler der Vereinsarbeit.


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
Rock Tech Lithium Aktie: Siemens steigt ein ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

    Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    07.03.2026, 2913 Zeichen

    Die Bürgerhilfe Maintal e.V. startet mit neuen Wanderrouten in den Frühling. Der Verein setzt damit sein ganzjähriges Programm für Fitness und Gemeinschaft im Alter fort. Im Mittelpunkt steht aktuell eine Tour von Florstadt in der Wetterau bis zum Golfplatz Altenstadt.

    Aktuelle Tour führt durch die Wetterau

    Die Wanderung am ersten Mittwoch im März führt von Florstadt über Stammheim nach Altenstadt. Die Anreise erfolgt umweltschonend in Fahrgemeinschaften, die sich am Maintalbad in Maintal-Dörnigheim treffen. Erfahrene Wanderführer wie Rainer Moselewski und Peter Haub leiten die Gruppe.

    Anzeige

    Regelmäßige Wanderungen sind ideal, doch ab 50 baut der Körper ohne gezielte Impulse kontinuierlich Muskulatur ab. Dieser Gratis-Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Übungen für zu Hause, mit denen Sie Rücken- und Gelenkschmerzen effektiv vorbeugen. 6 Übungen gegen den Muskelabbau kostenlos als PDF sichern

    Damit jeder die passende Tour findet, arbeitet der Verein mit einem eigenen Bewertungssystem. Leichte Strecken werden mit „einem Rucksack“ klassifiziert, anspruchsvollere Routen mit „zweieinhalb Rucksäcken“. So sollen Überlastungen vermieden werden.

    Vilbelsteig-Tour bleibt Maßstab

    Ein besonderes Highlight in der Vereinsgeschichte war die Wanderung auf dem „Vilbelsteig“ im Juli 2025. Der zertifizierte Premium-Stadtwanderweg führt auf 12,5 Kilometern durch Bad Vilbel. 28 Teilnehmer meisterten damals die anspruchsvolle Strecke.

    Die Organisatoren bewiesen dabei Weitsicht: Wegen einer Hitzewelle verschoben sie die Tour um eine Woche. Diese flexible Planung garantierte sichere und angenehme Bedingungen für alle Wanderfreunde.

    Vom Spaziergang bis zum Boule-Spiel

    Neben Wanderungen bietet der Verein ein breites Bewegungsprogramm. Dazu gehören entspannte Spaziergänge im Bischofsheimer Wald oder entlang des Mainufers. Auch die Boule-Saison startet jetzt wieder auf dem Boulodrom am Festplatz Bischofsheim.

    Anzeige

    Ob beim Wandern oder beim Boule – eine gute Koordination und Kraft sind die Basis für ein aktives Leben im Alter. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Report, wie Sie Ihr Wohnzimmer mit 5 einfachen Helfern in ein effizientes Mini-Fitnessstudio verwandeln. Kostenlosen Leitfaden für das Heim-Training herunterladen

    Diese Kombination aus moderater Bewegung, frischer Luft und sozialem Miteinander stärkt die Gesundheit. Das Programm richtet sich bewusst an Menschen mit unterschiedlichen Fitnessleveln.

    Verein wird zum Gesundheitsförderer

    Initiativen wie die der Bürgerhilfe Maintal gewinnen angesichts des demografischen Wandels an Bedeutung. Sie beugen nicht nur körperlichen Einschränkungen vor, sondern wirken auch der Vereinsamung im Alter entgegen.

    Der Verein reagiert auf die wachsende Nachfrage mit einer verlässlichen Struktur – von der Anmeldung per E-Mail bis zur Organisation der Fahrgemeinschaften. Damit bleibt die Mischung aus Sport, Natur und Geselligkeit ein zentraler Pfeiler der Vereinsarbeit.


    (07.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

    » Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

    » Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

    » Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
    Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
    Rock Tech Lithium Aktie: Siemens steigt ein ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

      Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...

      Books josefchladek.com

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de