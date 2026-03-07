AMTD IDEA Aktie: Kino-Hit beflügelt ( Finanztrends)
2511 Zeichen
Die AMTD IDEA Group rückt durch den weltweiten Erfolg des Films „Scare Out“ ihrer Tochtergesellschaft TGE verstärkt ins Blickfeld. Mit über 160 Millionen US-Dollar Einspielergebnis setzt das Mediensegment ein deutliches Ausrufezeichen im Portfolio des Konzerns. Doch reicht dieser Erfolg aus, um den Wachstumskurs der gesamten Gruppe nachhaltig zu stützen?
Millionen-Erfolg an den Kinokassen
Der von der Tochtergesellschaft Generation Essentials Group (TGE) mitproduzierte Film erreichte den Meilenstein von 160 Millionen US-Dollar nur zwei Wochen nach dem Kinostart. Die Reichweite erstreckt sich dabei weit über den chinesischen Markt hinaus: Der Titel läuft in 13 Ländern und Regionen, darunter die USA, Kanada, Großbritannien und Australien.
Flankiert wird der kommerzielle Erfolg durch eine enorme Präsenz in den sozialen Medien. Werbeinhalte rund um den Film erzielten plattformübergreifend rund 12,3 Milliarden Aufrufe. Insgesamt belaufen sich die kumulierten weltweiten Einspielergebnisse der Filmprojekte von TGE mittlerweile auf über 720 Millionen US-Dollar.
Starke Zahlen bei AMTD Digital
Neben dem Medienbereich lieferte zuletzt auch die Tochtergesellschaft AMTD Digital Inc. deutliche Wachstumssignale. Für das Geschäftsjahr bis Ende Oktober 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatzsprung von 565,7 Prozent auf 136,1 Millionen US-Dollar.
Der Nettogewinn legte im gleichen Zeitraum um 132,7 Prozent auf 97,0 Millionen US-Dollar zu. Gleichzeitig verzeichnete die Tochtergesellschaft einen Zuwachs beim Nettovermögen von 280,2 Prozent. Diese Ergebnisse unterstreichen die Dynamik innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche der Gruppe.
Fokus auf den April
Am 21. oder 22. April 2026 veröffentlicht die AMTD IDEA Group voraussichtlich den Geschäftsbericht für das vierte Quartal 2025. Diese Zahlen werden verdeutlichen, in welchem Maße die operative Stärke der Töchter das Konzernergebnis für das gesamte Geschäftsjahr geprägt hat.
