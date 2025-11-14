» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

14.11.2025, 2492 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Auf dem Weg zum Allzeithoch hat der ATX gestern Donnerstag einen Schritt zurück gemacht. Nach positivem Auftakt drehte der Index im Einklang mit den europäischen Börsen und einer schwächeren Wall Street ins Minus und schloss schließlich 0,61 Prozent tiefer bei 4.901,81 Punkten. Zur Rekordmarke von gut 5.000 Zählern aus Juli 2007 fehlen nun wieder mehr als zwei Prozent. Der ATX Prime gab um 0,54 Prozent auf 2.635,77 Punkte nach. Die anfangs positiven Impulse durch das Ende des US-Shutdowns wichen zunehmend warnenden Tönen von Marktbeobachtern, zumal mit dem Auslaufen des Übergangshaushalts Ende Januar bereits der nächste Stillstand drohen könnte. Da viele US-Konjunkturdaten erst in den kommenden Tagen nachgereicht werden, bleibt die Unsicherheit an den Märkten vorerst erhöht.

Dass die Verluste am Wiener Aktienmarkt nicht noch stärker ausfielen lag auch an gut aufgenommenen Unternehmenszahlen. Anteilscheine von Strabag gewannen nach den schwachen Vorwochen 3,7 Prozent. Der Baukonzern hat in den ersten neun Monaten 2025 kräftig zugelegt und überzeugte zudem mit dem Auftragseingang. Analysten schrieben von "besser als erwartet" ausgefallenen Zahlen. Noch würden sich die deutschen Infrastrukturinvestitionen nicht in den Zahlen widerspiegeln, diese sollten dem Unternehmen auch in den kommenden Jahren eine hohe Kapazitätsauslastung sichern. Wienerberger gewannen 1,1 Prozent, obwohl das Unternehmen mit seinen Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt und die Prognose gesenkt hatte. Die Zahlen des Ziegelproduzenten seien "nicht so schlecht", resümierten Experten. Zwar habe Wienerberger den Ausblick gesenkt, dieser liege nun aber im Rahmen der Konsensschätzungen. Wienerberger habe mit den Zahlen die Erwartungen verfehlt, die Gewinnwarnung falle aber moderat aus und der Markt habe bereits einen übertriebenen Pessimismus eingepreist. Polytec-Papiere schlossen fünf Prozent höher. Die positive Ertragsentwicklung habe sich fortgesetzt, sei jedoch leicht hinter den Erwartungen geblieben, hieß es zum Zahlenwerk des Automobilzulieferers.

Anteile am ATX-Schwergewicht Verbund verloren 5,2 Prozent. Bezüglich der Schäden an den beiden ausgefallenen Pumpspeicherkraftwerken in Salzburg erwartet der Versorger bis Monatsende neue Details. "Konkrete Reparatur-Konzepte und Zeitpläne sind uns seitens unserer Vertragspartner bis Ende November angekündigt", sagte Michael Strugl, Chef des Versorgers, gestern Donnerstag."

(14.11.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien.

Random Partner VBV

Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...

» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...

» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...

» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...

» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)