Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

18.11.2025, 3324 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,01 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 45.464,98 +28,01% / +9.949,22
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1000 EUR 1.055,00 +7,11 % / +70,00
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,8750 EUR 1.128,13 +13,10 % / +130,63
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 26,1500 EUR 2.144,30 +115,94 % / +1.151,28
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4200 EUR 926,82 -7,19 % / -71,82
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4000 EUR 1.574,40 +58,02 % / +578,10
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 110,8500 EUR 1.330,20 +36,60 % / +356,40
Bechtle DE0005158703 32Stk. 38,7800 EUR 1.240,96 +24,69 % / +245,76
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,9450 EUR 1.068,32 +6,87 % / +68,68
DO&CO AT0000818802 5Stk. 173,1000 EUR 865,50 -3,83 % / -34,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 88,3500 EUR 1.413,60 +48,09 % / +459,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,4500 EUR 1.190,25 +20,23 % / +200,25
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,2600 EUR 1.546,42 +55,11 % / +549,43
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,8000 EUR 950,40 -0,75 % / -7,20
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 66,3000 EUR 2.320,50 +138,49 % / +1.347,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,1600 EUR 1.053,36 +5,48 % / +54,72
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,0900 EUR 1.177,59 +18,41 % / +183,09
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,9500 EUR 1.316,70 +33,00 % / +326,70
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,7750 EUR 1.012,35 +3,39 % / +33,15
Palfinger AT0000758305 50Stk. 29,2250 EUR 1.461,25 +48,50 % / +477,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 14,9700 EUR 748,50 -24,01 % / -236,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,1300 EUR 1.565,00 +56,50 % / +565,00
Porr AT0000609607 56Stk. 26,4000 EUR 1.478,40 +48,82 % / +484,96
RBI AT0000606306 50Stk. 31,5700 EUR 1.578,50 +59,85 % / +591,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3600 EUR 1.344,00 +34,40 % / +344,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,9500 EUR 1.087,80 +9,38 % / +93,24
Strabag AT000000STR1 25Stk. 71,1500 EUR 1.778,75 +80,13 % / +791,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,7200 EUR 1.090,00 +9,55 % / +95,00
UBM AT0000815402 62Stk. 22,8000 EUR 1.413,60 +41,61 % / +415,40
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,9800 EUR 1.648,46 +65,77 % / +654,05
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,5000 EUR 602,00 -39,66 % / -395,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,6750 EUR 891,45 -9,04 % / -88,55
VIG AT0000908504 32Stk. 44,6000 EUR 1.427,20 +46,95 % / +456,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5200 EUR 908,96 -9,09 % / -90,90
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 25,3400 EUR 937,58 -5,38 % / -53,28

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)


(18.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, DAIMLER TRUCK HLD....

Random Partner

EVN
Die EVN ist ein internationales, börsennotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung „aus einer Hand“. Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkund*innen in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkund*innen in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland.

>>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...

» Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...

» PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...

» ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...

» ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...

» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (Bör...


    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie lief Tag 1 der Gewinn-Messe 2025 und was ist morgen am Tag 2 Programm, Hans-Jörg Bruckberger?

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Wie lief Tag 1 der Gewinn-Messe 2025 und was ist morgen am Tag 2 Programm? Das fragte ich Hans-Jörg Bruckberger vom Gewinn.

    Random Partner

    EVN
    Die EVN ist ein internationales, börsennotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung „aus einer Hand“. Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkund*innen in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkund*innen in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie lief Tag 1 der Gewinn-Messe 2025 und was ist morgen am Tag 2 Programm, Hans-Jörg Bruckberger?

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Wie lief Tag 1 der Gewinn-Messe 2025 und was ist morgen am Tag 2 Programm? Das fragte ich Hans-Jörg Bruckberger vom Gewinn.

