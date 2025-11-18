Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)
18.11.2025, 3324 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,01 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.464,98 €
|+28,01% / +9.949,22 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1000 EUR
|1.055,00 €
|+7,11 % / +70,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8750 EUR
|1.128,13 €
|+13,10 % / +130,63 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|26,1500 EUR
|2.144,30 €
|+115,94 % / +1.151,28 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4200 EUR
|926,82 €
|-7,19 % / -71,82 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|110,8500 EUR
|1.330,20 €
|+36,60 % / +356,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,7800 EUR
|1.240,96 €
|+24,69 % / +245,76 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,9450 EUR
|1.068,32 €
|+6,87 % / +68,68 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|173,1000 EUR
|865,50 €
|-3,83 % / -34,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|88,3500 EUR
|1.413,60 €
|+48,09 % / +459,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,4500 EUR
|1.190,25 €
|+20,23 % / +200,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,2600 EUR
|1.546,42 €
|+55,11 % / +549,43 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,8000 EUR
|950,40 €
|-0,75 % / -7,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|66,3000 EUR
|2.320,50 €
|+138,49 % / +1.347,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1600 EUR
|1.053,36 €
|+5,48 % / +54,72 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,0900 EUR
|1.177,59 €
|+18,41 % / +183,09 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,9500 EUR
|1.316,70 €
|+33,00 % / +326,70 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,7750 EUR
|1.012,35 €
|+3,39 % / +33,15 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,2250 EUR
|1.461,25 €
|+48,50 % / +477,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|14,9700 EUR
|748,50 €
|-24,01 % / -236,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1300 EUR
|1.565,00 €
|+56,50 % / +565,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|26,4000 EUR
|1.478,40 €
|+48,82 % / +484,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|31,5700 EUR
|1.578,50 €
|+59,85 % / +591,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9500 EUR
|1.087,80 €
|+9,38 % / +93,24 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|71,1500 EUR
|1.778,75 €
|+80,13 % / +791,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,7200 EUR
|1.090,00 €
|+9,55 % / +95,00 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8000 EUR
|1.413,60 €
|+41,61 % / +415,40 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,9800 EUR
|1.648,46 €
|+65,77 % / +654,05 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,5000 EUR
|602,00 €
|-39,66 % / -395,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,6750 EUR
|891,45 €
|-9,04 % / -88,55 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,6000 EUR
|1.427,20 €
|+46,95 % / +456,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5200 EUR
|908,96 €
|-9,09 % / -90,90 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,3400 EUR
|937,58 €
|-5,38 % / -53,28 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2
