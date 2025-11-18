» Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

18.11.2025, 3324 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,01 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)

(18.11.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, DAIMLER TRUCK HLD....

