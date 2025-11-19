Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Christian Drastil
19.11.2025, 3329 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,33 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.577,83 €
|+28,33% / +10.062,07 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8250 EUR
|1.123,38 €
|+12,62 % / +125,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|26,5500 EUR
|2.177,10 €
|+119,24 % / +1.184,08 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,3500 EUR
|914,85 €
|-8,39 % / -83,79 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|109,5000 EUR
|1.314,00 €
|+34,94 % / +340,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,4700 EUR
|1.231,04 €
|+23,70 % / +235,84 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,5600 EUR
|1.042,52 €
|+4,29 % / +42,88 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|176,1000 EUR
|880,50 €
|-2,17 % / -19,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|87,7500 EUR
|1.404,00 €
|+47,08 % / +449,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,2500 EUR
|1.181,25 €
|+19,32 % / +191,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,2300 EUR
|1.541,41 €
|+54,61 % / +544,42 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,6000 EUR
|946,80 €
|-1,13 % / -10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|67,5000 EUR
|2.362,50 €
|+142,81 % / +1.389,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,2200 EUR
|1.063,62 €
|+6,51 % / +64,98 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,4000 EUR
|1.193,40 €
|+20,00 % / +198,90 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,9500 EUR
|1.316,70 €
|+33,00 % / +326,70 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,8000 EUR
|1.013,20 €
|+3,47 % / +34,00 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,6500 EUR
|1.482,50 €
|+50,66 % / +498,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,5300 EUR
|776,50 €
|-21,17 % / -208,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1650 EUR
|1.582,50 €
|+58,25 % / +582,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|26,5750 EUR
|1.488,20 €
|+49,80 % / +494,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|31,1900 EUR
|1.559,50 €
|+57,92 % / +572,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,1200 EUR
|1.102,08 €
|+10,81 % / +107,52 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|70,7000 EUR
|1.767,50 €
|+78,99 % / +780,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,7600 EUR
|1.095,00 €
|+10,05 % / +100,00 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8000 EUR
|1.413,60 €
|+41,61 % / +415,40 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,0700 EUR
|1.659,89 €
|+66,92 % / +665,48 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,5000 EUR
|602,00 €
|-39,66 % / -395,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,3500 EUR
|886,90 €
|-9,50 % / -93,10 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,4750 EUR
|1.423,20 €
|+46,54 % / +452,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5200 EUR
|908,96 €
|-9,09 % / -90,90 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,5200 EUR
|944,24 €
|-4,71 % / -46,62 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)
Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
