Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.11.2025, 3329 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,33 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 45.577,83 +28,33% / +10.062,07
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,8250 EUR 1.123,38 +12,62 % / +125,88
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 26,5500 EUR 2.177,10 +119,24 % / +1.184,08
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,3500 EUR 914,85 -8,39 % / -83,79
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 109,5000 EUR 1.314,00 +34,94 % / +340,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 38,4700 EUR 1.231,04 +23,70 % / +235,84
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,5600 EUR 1.042,52 +4,29 % / +42,88
DO&CO AT0000818802 5Stk. 176,1000 EUR 880,50 -2,17 % / -19,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 87,7500 EUR 1.404,00 +47,08 % / +449,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,2500 EUR 1.181,25 +19,32 % / +191,25
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,2300 EUR 1.541,41 +54,61 % / +544,42
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,6000 EUR 946,80 -1,13 % / -10,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 67,5000 EUR 2.362,50 +142,81 % / +1.389,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,2200 EUR 1.063,62 +6,51 % / +64,98
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,4000 EUR 1.193,40 +20,00 % / +198,90
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,9500 EUR 1.316,70 +33,00 % / +326,70
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,8000 EUR 1.013,20 +3,47 % / +34,00
Palfinger AT0000758305 50Stk. 29,6500 EUR 1.482,50 +50,66 % / +498,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 15,5300 EUR 776,50 -21,17 % / -208,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,1650 EUR 1.582,50 +58,25 % / +582,50
Porr AT0000609607 56Stk. 26,5750 EUR 1.488,20 +49,80 % / +494,76
RBI AT0000606306 50Stk. 31,1900 EUR 1.559,50 +57,92 % / +572,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3600 EUR 1.344,00 +34,40 % / +344,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,1200 EUR 1.102,08 +10,81 % / +107,52
Strabag AT000000STR1 25Stk. 70,7000 EUR 1.767,50 +78,99 % / +780,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,7600 EUR 1.095,00 +10,05 % / +100,00
UBM AT0000815402 62Stk. 22,8000 EUR 1.413,60 +41,61 % / +415,40
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,0700 EUR 1.659,89 +66,92 % / +665,48
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,5000 EUR 602,00 -39,66 % / -395,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,3500 EUR 886,90 -9,50 % / -93,10
VIG AT0000908504 32Stk. 44,4750 EUR 1.423,20 +46,54 % / +452,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5200 EUR 908,96 -9,09 % / -90,90
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 25,5200 EUR 944,24 -4,71 % / -46,62

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)


(19.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...

» Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer (audio cd.at)

» PIR-News: In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Stra...

» ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark (Chr...

» Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobily, Do&Co und Kapsch TrafficCo...

» Börsepeople im Podcast S22/02: Ernst Grissemann

» ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Verbund, Bawag, Andritz, RBI ...

» Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...


