Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

24.11.2025, 2167 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8120/

Philipp Chladek ist Investor Relations Manager bei der BKS Bank. Getroffen haben wir uns bereits kurz nach der Gewinn-Messe, da gibt es ein paar frische Eindrücke. Philipp (nicht verwandt mit meinem Co. Josef Chladek) hat als Kind jahrelang in den USA gelebt, dazu auch Kärntner Wurzeln. Wir sprechen über FFG, AWS und Doris Agneter, über Jahre in London, Jobs bei der OMV (zwei Phasen), Bloomberg mit Dabei-sein bei etwas Neuem, die Tätigkeit als Analyst für die Energiebranche bei der damaligen Raiffeisen Centrobank und dann die zweite Phase bei der OMV im Investor Relations Team des ATX-Schwergewichts, auch da mit Schwerpunkt London. Vor ein paar Monaten wechselte Philipp zur BKS und ist seither zwischen Wien und Klagenfurt (vgl. auch familiäre Wurzeln) unterwegs. Wieder gibt es die Möglichkeit, etwas aufzubauen und Philipp macht das Spass. Der Familienmensch nimmt sich für das Rudern Zeit und das Ganze durchaus ambitioniert.

http://www.bks.at

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: whatchado
whatchado ist mit über 8.000 Stories die größte Video-Karriereplattform im deutschsprachigen Raum. Jobsuchende entdecken Karrierewege, Arbeitgeber und offene Stellen zur Direktbewerbung. Für Unternehmen ist whatchado darüber hinaus ein Job Automation Tool, um schnell und einfach automatisierte Social Recruiting Kampagnen umzusetzen. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(24.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

