Philipp Chladek ist Investor Relations Manager bei der BKS Bank. Getroffen haben wir uns bereits kurz nach der Gewinn-Messe, da gibt es ein paar frische Eindrücke. Philipp (nicht verwandt mit meinem Co. Josef Chladek) hat als Kind jahrelang in den USA gelebt, dazu auch Kärntner Wurzeln. Wir sprechen über FFG, AWS und Doris Agneter, über Jahre in London, Jobs bei der OMV (zwei Phasen), Bloomberg mit Dabei-sein bei etwas Neuem, die Tätigkeit als Analyst für die Energiebranche bei der damaligen Raiffeisen Centrobank und dann die zweite Phase bei der OMV im Investor Relations Team des ATX-Schwergewichts, auch da mit Schwerpunkt London. Vor ein paar Monaten wechselte Philipp zur BKS und ist seither zwischen Wien und Klagenfurt (vgl. auch familiäre Wurzeln) unterwegs. Wieder gibt es die Möglichkeit, etwas aufzubauen und Philipp macht das Spass. Der Familienmensch nimmt sich für das Rudern Zeit und das Ganze durchaus ambitioniert.



Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek

