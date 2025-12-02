SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...

02.12.2025, 1646 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "In einem verhaltenen europäischen Umfeld hat sich die Wiener Börse gestern Montag weiter in Rekordlaune präsentiert. Der ATX schloss 0,71 Prozent höher bei 5.045,37 Punkten und baute damit sein in der Vorwoche erreichtes Allzeithoch weiter aus. Der ATX Prime rückte um 0,69 Prozent auf 2.509,99 Zähler vor und näherte sich damit bis auf wenige Punkte seinem Rekordstand von Juni 2007.

Dass viele andere europäische Börsen nach falkenhaften Signalen der japanischen Notenbank sowie enttäuschend ausgefallenen Stimmungsdaten aus der Eurozonen-Industrie zum Monatsauftakt eher auf Konsolidierungskurs gingen, belastete den heimischen Markt kaum. Stützend wirkten weiterhin die laufenden Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine sowie die zuletzt gefestigten Zinssenkungserwartungen in den USA.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenstart nicht. Weiterhin gesucht waren einige Werte, die bereits in den vergangenen Tagen von den Hoffnungen auf einen herannahenden Frieden in der Ukraine profitiert hatten. Bester Wert im ATX waren etwa die Papiere der Porr mit einem Zuwachs von vier Prozent, gefolgt von jenen der RBI mit einem Plus von 2,3 Prozent. Mit klaren Gewinnen schlossen zudem die Ölwerte. Papiere des ATX-Schwergewichts OMV verfestigten sich um 1,8 Prozent, während SBO 2,2 Prozent an Höhe gewannen. Etwas schwächer entwickelten sich hingegen Immobilienwerte, vor dem Hintergrund steigender Renditen an den Anleihemärkten. CA Immo und CPI Europe gaben um bis zu einem Prozent nach. Auf der Verliererseite kamen zudem AT&S nach der starken Vorwoche um 2,2 Prozent zurück."


(02.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

ABC Audio Business Chart #149: Der Risikokompass - welche Risikokennzahlen wirklich zählen (Josef Obergantschnig)




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    Börsepeople im Podcast S21/23: Brigitte Just

    Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen we...

      Börsepeople im Podcast S21/23: Brigitte Just

      Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen we...

