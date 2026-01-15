SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Joe Brunner, Christian-Hendrik Knappe (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

15.01.2026, 2164 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8298
Joachim Brunner, Gründer und Betreiber der IR-World.com Finanzkommunikation GmbH, ist einer der führenden Anbieter für Online-IR-Kommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Die Kunden kommen vor allem aus Nordamerika und Australien. Wir sprechen über die Doppeldeutigkeit des Begriffs IR, über die skizzierten notierten Unternehmen, über die Reverse-Geschichte "deutschsprachige Unternehmen in den Staaten", über die SEC, verschiedene Zeitzonen, Konferenzen und vieles mehr. Und Joachim ist auch seit Jahrzehnten am österreichischen Markt aktiv. Da erwähnen wir dann finally auch noch ein ATXPrime-Unternehmen, das eine wunderbare Schnittmenge zum zuvor Besprochenen darstellt.
https://www.irw-press.com/de/..
Joe Brunner Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3739
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8297
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch.
Heute: Christian-Hendrik Knappe, damals mit DB X-Markets ein grosser Zertifikateplayer auch in Österreich.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8295
- ATX unverändert
- Austriacard setzt guten Schwung fort
- Polytec erweitert Investmentstory
- Michael Mayer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Mit dem Cyber-Security-Experten für den Mittelstand startete heute die Season 23 der Börsepeople-Reihe presented by 3Banken Generali KAG. Am Freitag kommt der nächste Cyber Security Experte
- News zu Porr, VIG, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow
- Erste Group und die 8
- Frankfurt: DAX leichter, Bayer sehr stark
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)


(15.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer




 

    15.01.2026, 2164 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8298
    Joachim Brunner, Gründer und Betreiber der IR-World.com Finanzkommunikation GmbH, ist einer der führenden Anbieter für Online-IR-Kommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Die Kunden kommen vor allem aus Nordamerika und Australien. Wir sprechen über die Doppeldeutigkeit des Begriffs IR, über die skizzierten notierten Unternehmen, über die Reverse-Geschichte "deutschsprachige Unternehmen in den Staaten", über die SEC, verschiedene Zeitzonen, Konferenzen und vieles mehr. Und Joachim ist auch seit Jahrzehnten am österreichischen Markt aktiv. Da erwähnen wir dann finally auch noch ein ATXPrime-Unternehmen, das eine wunderbare Schnittmenge zum zuvor Besprochenen darstellt.
    https://www.irw-press.com/de/..
    Joe Brunner Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3739
    http://www.audio-cd.at/pir
    Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8297
    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch.
    Heute: Christian-Hendrik Knappe, damals mit DB X-Markets ein grosser Zertifikateplayer auch in Österreich.

    Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8295
    - ATX unverändert
    - Austriacard setzt guten Schwung fort
    - Polytec erweitert Investmentstory
    - Michael Mayer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Mit dem Cyber-Security-Experten für den Mittelstand startete heute die Season 23 der Börsepeople-Reihe presented by 3Banken Generali KAG. Am Freitag kommt der nächste Cyber Security Experte
    - News zu Porr, VIG, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow
    - Erste Group und die 8
    - Frankfurt: DAX leichter, Bayer sehr stark
    - mehr dazu im Podcast

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)


    (15.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer




     

