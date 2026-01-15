Nachlese: Joe Brunner, Christian-Hendrik Knappe (audio cd.at)

15.01.2026, 2164 Zeichen

Joachim Brunner, Gründer und Betreiber der IR-World.com Finanzkommunikation GmbH, ist einer der führenden Anbieter für Online-IR-Kommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Die Kunden kommen vor allem aus Nordamerika und Australien. Wir sprechen über die Doppeldeutigkeit des Begriffs IR, über die skizzierten notierten Unternehmen, über die Reverse-Geschichte "deutschsprachige Unternehmen in den Staaten", über die SEC, verschiedene Zeitzonen, Konferenzen und vieles mehr. Und Joachim ist auch seit Jahrzehnten am österreichischen Markt aktiv. Da erwähnen wir dann finally auch noch ein ATXPrime-Unternehmen, das eine wunderbare Schnittmenge zum zuvor Besprochenen darstellt.

Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch.

Heute: Christian-Hendrik Knappe, damals mit DB X-Markets ein grosser Zertifikateplayer auch in Österreich.

- ATX unverändert

- Austriacard setzt guten Schwung fort

- Polytec erweitert Investmentstory

- Michael Mayer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Mit dem Cyber-Security-Experten für den Mittelstand startete heute die Season 23 der Börsepeople-Reihe presented by 3Banken Generali KAG. Am Freitag kommt der nächste Cyber Security Experte

- News zu Porr, VIG, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow

- Erste Group und die 8

- Frankfurt: DAX leichter, Bayer sehr stark

- mehr dazu im Podcast

Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

