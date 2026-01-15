Nachlese: Joe Brunner, Christian-Hendrik Knappe (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
15.01.2026, 2164 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8298
Joachim Brunner, Gründer und Betreiber der IR-World.com Finanzkommunikation GmbH, ist einer der führenden Anbieter für Online-IR-Kommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Die Kunden kommen vor allem aus Nordamerika und Australien. Wir sprechen über die Doppeldeutigkeit des Begriffs IR, über die skizzierten notierten Unternehmen, über die Reverse-Geschichte "deutschsprachige Unternehmen in den Staaten", über die SEC, verschiedene Zeitzonen, Konferenzen und vieles mehr. Und Joachim ist auch seit Jahrzehnten am österreichischen Markt aktiv. Da erwähnen wir dann finally auch noch ein ATXPrime-Unternehmen, das eine wunderbare Schnittmenge zum zuvor Besprochenen darstellt.
https://www.irw-press.com/de/..
Joe Brunner Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3739
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8297
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch.
Heute: Christian-Hendrik Knappe, damals mit DB X-Markets ein grosser Zertifikateplayer auch in Österreich.
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8295
- ATX unverändert
- Austriacard setzt guten Schwung fort
- Polytec erweitert Investmentstory
- Michael Mayer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Mit dem Cyber-Security-Experten für den Mittelstand startete heute die Season 23 der Börsepeople-Reihe presented by 3Banken Generali KAG. Am Freitag kommt der nächste Cyber Security Experte
- News zu Porr, VIG, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow
- Erste Group und die 8
- Frankfurt: DAX leichter, Bayer sehr stark
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)
Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.
